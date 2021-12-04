國家憲法日｜鄭若驊：國家制度中共領導　李家超：加強公僕認識

今日（4日）是國家憲法日，政務司司長李家超發表網誌，提到港府與中聯辦今天將舉辦座談會，增強全社會的《憲法》意識及弘揚《憲法》精神，又指未來會加強在公務員、學生及教師三方面的《憲法》及《基本法》宣傳教育工作。



李家超說，《憲法》是國家的根本法，具有最高法律地位、效力及權威，香港特區能夠成立是源於《憲法》，《基本法》及「一國兩制」方針亦以《憲法》為依據而制定；沒有《憲法》授權，就沒有《基本法》及「一國兩制」。



針對公務員、學生及教師進行培訓推廣

李家超稱，未來會加強公務員對國家《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的培訓，以及檢視招聘公務員的《基本法》考試。在學生教育方面，李家超指會優化學校課程，從中四開始推行公民與社會發展科，課程主題包括「『一國兩制』下的香港」，主要闡述自回歸以來，國家與香港特區的關係，增進學生對國情的了解，促進國民身份認同，亦會持續加強教師培訓。下一學年起，公營學校的新聘教師將必須通過《基本法》測試。

鄭若驊：中共領導列憲法 明確國家根本制度

律政司司長鄭若驊也發表網誌，提到《香港國安法》的訂立及完善選舉制度的決定，充分體現《憲法》規定的國家根本制度及任務，全國上下必須以《憲法》作為根本活動準則，對於維護《憲法》的尊嚴及保證《憲法》的實施，所有中國人都責無旁貸。

鄭若驊又指，《憲法》將「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度將長期存在和發展」載入序言，而第一條則指出「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，認為是明確展示了國家的根本制度。