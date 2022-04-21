博鰲亞洲論壇｜留港抗疫　林鄭：增競爭力要講好「香港故事」

博鰲亞洲論壇2022年年會今日（21日）開幕，特首林鄭月娥撰文指，自己今年因留港處理放寬社交距離措施的首階段而缺席年會，感到有點遺憾。她稱香港要鞏固和提升國際地位和競爭力，必須繼續在重要的國際和區域舞台，講好「香港故事」，也必須繼續發揮在「一國兩制」下，連通海內外的重要橋樑角色。



國家主席習近平在博鰲亞洲論壇發表視像講話。（博鰲亞洲論壇圖片）

博鰲亞洲論壇由2001年起在海南博鰲舉行，今年以「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」為主題，國家主席習近平沿用去年的形式，通過視像發表主旨演講。林鄭月娥指自己在2018年首次以行政長官身份參與，年會因疫情關係在2020年停辦，儘管香港面對各種挑戰，她都爭取出席2019年和2021年的年會。今年論壇是在新冠疫情發生後再次以實體進行，也是首次在5月舉行，她預計年會將引起廣泛注意和報道，不過由於政府換屆在即，她不再率團前往參加。

梁振英晚上發表視像講話

全國政協副主席、前特首梁振英將在今晚亮相「全球自由貿易港發展分論壇」作視像講話，他指海南的自由貿易港的開放政策將為香港多個產業和專業帶來巨大的發展機會，海南自貿港是香港疫後重建的一個重要方面。他又說，香港在國外的主要經貿夥伴，大多已經取消隔離政策，「我們還坐在香港，等甚麼？」

今屆博鰲亞洲論壇有來自42個國家和地區，過千名的政商學界和媒體代表，透過網絡或實體方式參與，圍繞疫情防治、綠色復甦與可持續發展等議題交流意見。