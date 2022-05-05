顏汶羽夥廖振新視察啟德方艙醫院　倡改建為過渡性房屋

民建聯立法會議員顏汶羽今日（5日）聯同發展局副局長廖振新，視察以「組裝合成」建築法建造的啟德方艙醫院。他認為啟德方艙醫院相當適合改建成過渡性房屋，敦促政府考慮。



顏汶羽聯同發展局副局長廖振新，視察啟德方艙醫院。（民建聯提供）

部份單位可合併為家庭式

顏汶羽指出，全賴中央政府全力支持、發展局做好協調及監督，以及承建商和工人日夜趕工，令項目得以達到「提速、提效、提量」的目標，為本港創造條件以防疫情反彈。他提到，作為市區內首個有升降機的四層高大型社區隔離設施，啟德方艙醫院內不少單位均可被合併為家庭式單位，若本港疫情進一步穩定，確診數字回落，當局在土地房屋供應上都需要達到「提速、提效、提量」的目標，並可以考慮將啟德方艙醫院改建為過渡性房屋，讓居住在不適切房屋的家庭入住，盡快脫離惡劣居住環境。

顏汶羽續指，除了增加房屋需要效率，基建先行亦是重要一環，呼籲政府千萬不要讓啟德發展區變成市區的「孤島」，認為啟德發展區內工程不斷，附近的交通配套及行人連接系統亦不完善，居民縱使被鄰近的基建圍繞，卻未有因而受惠。顏汶羽希望，政府可考慮增加東九龍鐵路線的站點及覆蓋範圍，將東九龍鐵路線及單軌列車兩個發展計劃合併，連接觀塘綫、屯馬綫、沙中綫，以及將軍澳綫，令到整條鐵路接通彩雲、四順、秀茂坪、寶達、藍田北、油塘、茶果嶺站、郵輪碼頭、啟德發展區、九龍灣麗晶花園以及觀塘商貿區。