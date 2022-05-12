立法會促改革招標制　議員批只看重成本：須多考慮扶助本地薑

立法會今日（12日）續開大會，討論建測規園界議員謝偉銓的「改革招標制度，扶助本地企業」議案，要求政府改革公營機構及資助機構的招標制度，議案在無記名表決下獲得通過。多名議員發言期間，都批評政府過往未有足夠政策支持本地企業。



謝偉銓指出，「價低者得」的情況即使經多次制度修訂，但都無明顯改善，影響採購服務質素。選委界議員黃元山也指，政府過往對招標制度的改革，完全沒提過支援初創企業的內容，對於「ESG（環境、社會、管治）」方面的考慮同樣沒明確比例。

黃元山：「環境、社會、管治」無列明考慮比重

民建聯陳克勤拿起議員座位上兩枝原筆比劃，提到它們是內地製造，「唔係話內地製造唔好，但要問點解唔係香港本地製造？」他透過秘書處了解，這些內地製造的環保鉛筆，售價為32元100枝，即平均每枝0.32元；但香港製造的類似產品，每枝賣0.5至1元。他認為，明明本地有足夠原材料，為何不是支持本地環保企業，認為終歸是成本問題，香港環保政策「只有回收，沒有再造，呀唔係，係造完之後無人買。」

陳克勤指這個例子顯示，政府過往在招標制度上只重價錢，忽視扶助本地企業的重要性，認為政府應在合理價格前提下，帶頭用本地生產的環保產品，相信市民和議員都會理解成本稍升。工聯會鄧家彪列舉南韓的例子，指當地對學生膳食方面，有嚴格要求須優先使用韓農產品，港府也可參考。

許正宇：曾更新招標制 考慮非技術勞工薪酬

財經事務及庫務局局長許正宇指出，政府有支持中小企的政策，亦會邀請資訊科技業界提供方案，在招標過程中鼓勵創新科技。此外，政府數年前更新招標制度後，非技術勞工的薪酬佔考慮比例不少於25%。根據勞工及福利局的調查，改善制度後，時薪中位數淨增幅達14%。