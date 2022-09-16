黃芷淵貼特首辦自拍照　遭神秘人無理投訴　政圈搲頭：躺著也中槍

公眾人物不時透過社交媒體分享日常趣事，但近日一單自拍風波，引起政圈人心惶惶。事源特首辦特別助理黃芷淵，早前在微博上載辦公室自拍照，竟遭神秘網民三度去信特首辦投訴她未能專心工作，更有人就此自擬新聞稿向多間傳媒報料。事件經一間「黃媒」報道，又被放上「連登」討論，引發政圈中人關注，但大家都摸不著頭腦，不明白為何無聊小事也會成為新聞。據了解，有關貼文原意是想呈現特首辦人性化的一面，而特首辦早已知悉，也認為貼文內容並無任何不妥。



黃芷淵的社交媒體貼文遭神秘人投訴，質疑她在8月15日上載「行政長官辦公室通行證」、8月24日上載工作自拍照、9月2日上載特首辦洗手間擺設，未能專心工作。（網上圖片）

在反修例風波期間成立的網媒「香城公民媒體」日前報道，黃芷淵今年入職新一屆特區政府後，「被指多次用特首辦通行證件及疑似辦公室場所等背景拍照或自拍，並將照片發到中國內地社交平台微博」；有個別網民因而質疑她刻意營造「高大上」形象、擔憂她無法專注政府工作，故三度去信特首辦投訴，包括在8月15日上載「行政長官辦公室通行證」、8月24日上載工作自拍照、9月2日上載特首辦洗手間擺設。

該報道出街後不久，隨即被放上「連登討論區」，引起網民熱議，也引發政界關注。政圈連日都有耳語，紛紛表示對投訴不明所以，有人感慨「既無洩密，又無違規，真是躺著也中槍」；也有人為黃芷淵抱打不平，質疑「事件無中生有」、「指控生安白造」；更有人擔心動輒上綱上線、無理批鬥之風，或會無日無之。

值得一提的是，其實早在上周，已有神秘人就此自擬一篇諸多錯字的新聞稿向主流媒體報料，形容黃芷淵「炫耀身份」、「心術不正」等等。然而，由於事件不涉及公眾利益，而且行文偏頗、明顯人身攻擊，所以沒有媒體跟進，直到上述網媒報道才被炒熱。

據了解，特首辦早已知悉並准許黃芷淵繼續使用微博，也認為上述貼文內容並無任何不妥，相信她只是想藉此呈現特首辦人性化、貼地、有愛的一面。（網上圖片）

網民報料和網媒報道內容相差無幾，唯一不同之處在於，前者描述「行政長官私人秘書林朗儀回復（回覆）網民投訴，表示獲授權認收投訴郵件，內容備息（備悉）」，而後者則指林朗儀「獲授權認收投訴郵件，內容備悉，惟情況未見有改善」；不過，「情況未見有改善」其實並非林朗儀的回應，而是該網媒的陳述，但寫法明顯造成誤導。

特首辦早前回覆主流傳媒查詢有否收到相關投訴、貼文是否違規違法時，表示已按既定程序跟進。新聞主角黃芷淵沒有公開回應，連日則繼續透過微博分享生活點滴，既有特首出席活動概況，又有中秋追月，今早更上載一張海景照片，附文「新的一天開始」。

黃芷淵入職政府之前，曾任鳳凰衛視新聞副總監，進駐微博與網民互動多年，擁有過百萬粉絲關注。據了解，特首辦早已知悉並准許黃芷淵繼續使用微博，也認為上述貼文內容並無任何不妥，相信她只是想藉此呈現特首辦人性化、貼地、有愛的一面。例如她在9月2日上載特首辦洗手間一個盆栽內的狐狸公仔擺設，形容「發現一隻小可愛」，結果獲得不少網民正評，留言稱讚「發現生活美」、「我也在鏡子裡發現一隻小可愛」。