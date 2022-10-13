天主教正委會年底改名教區全人發展委員會　稱回應時代變遷

在《港區國安法》下，大量舊有公民社會組織解散或是被迫轉型。根據網上流傳最新一期的一份《公教報》內容，天主教正義和平委員會（天主教正委），將於今年底改名為「教區全人發展委員會」，以「回應時代變遷」。

天主教正委曾經是已解散的民陣成員，長年關注社會議題，曾因成員的政治立場受到親中媒體的狙擊。

天主教香港教區回覆《香港01》查詢時證實上述改名的消息。



改名已獲教廷支持

文章提到：「為面對新的時代徵兆，以及回應社會上的各項挑戰和福傳上的需要，教區決定於今年年底，將委員會正名為『教區全人發展委員會』，以擴闊其服務範圍。」又指教區於半年前曾就正委會正名一事徵詢梵蒂岡教廷，並獲得支持。

報道引述教區秘書長李亮神父，指正委會正名後將繼續從事以往一貫的工作範疇，同時納入社會大眾和普世教會近年來特別重視的生態關懷項目，進一步促進社會大眾的全人發展。

天主教香港教區回覆《香港01》查詢指：「為面對新的時代徵兆，以及回應社會上各項挑戰和福傳上的需要，天主教香港教區決定於2022年年底，將天主教正義和平委員會正名為『教區全人發展委員會』，以擴闊其服務範圍。正委會正名後，將繼續從事以往一貫的工作範疇，同時納入社會大衆和普世教會近年來特別重視的生態關懷項目，以進一步促進社會大眾的全人發展。」

2019年3月，香港天主教正義和平委員會舉行「明日大嶼」論壇，中原集團主席施永青（左二）、土地正義聯盟立法會議員朱凱廸（左一），及天主教香港教區輔理主教夏志誠（右一）獲邀出席。（資料圖片/洪嘉徽攝）

曾籌款關注《國安法》後民主發展

天主教正委於1977年成立，據網頁的介紹，工作包括分析社會政策、參與社會行動；倡議人權，提高人權意識；在教會內提高關社意識；出版專題性刊物等，八十年代曾積極就代議政制議題發聲，曾經是已解散的民間人權陣線（民陣）成員，前民陣召集人孔令瑜、前香港眾志創黨成員黎汶洛都曾擔任幹事。

正委過去多次就社會議題發聲，部份牽涉政治爭議，包括曾發起行動反對「明日大嶼」計劃；前年發起公開籌款，用作於報章上刊登廣告，為香港頒布《國安法》後的民主發展祈禱，遭教區叫停；反對前年立法會選舉取消；多次舉行六四事件「追思亡者彌撒」，但今年因政治環境變化而停辦。

親中媒體《文匯報》去年曾經報道，民陣由於沒有社團註冊，過去曾長期借用天主教正委的戶口處理款項。