鄧家彪視網膜脫落周一做手術　暫要休養減少活動　難回復100%視力

工聯會立法會議員鄧家彪近日沒有出席立法會會議，就連「學習二十大精神，推動香港發展」議案亦沒有到場發言。他在Facebook解釋原因，原來星期一（7日）要做眼部手術，因此錯過會議，今日（10日）在網上分享原訂的講話內容。



鄧家彪接受《香港01》查詢時指，上周五（4日）看東西突然有黑影，到星期六情況未改善便立即看專科醫生，得知視網膜脫落，星期一立即做手術。



鄧家彪。（資料圖片）

上周五視野突然出現黑影

翻查鄧家彪的Facebook活動紀錄，昨日及周一分別貼出參與「二十大分享會」和「一國兩制與基本法研討會」，但兩項活動其實分別於11月2日和10月31日舉行。

他回覆《香港01》查詢時指，上星期五突然發現眼前有個黑影，到周六仍未改善，於是立即看專科醫生，經檢查後得知視網膜脫落，於是安排在星期一進行手術。

休養1周盼下星期回立法會工作

鄧家彪說，手術是將視網膜重新固定，以防進一步脫落。手術後不是立即復元，而是要密切監察一段時間，確保眼壓正常，傷口有沒有結痂等，或需要數個月才能復常，而醫生估計一般休養1個星期後就可以進行正常活動，如看文件等。他表示希望下星期可以回到立法會工作，但就會減少各項工作量，讓身體有充份休息，但引述醫生表示，很難完全回復100%視力。

根據中大眼科中心文章，視網膜脫落來得突然，可能短時間令患者失明，而深度近視人士更要提高警覺，若發現飛蚊突然增加、出現「閃光」以及視野中某一區域變暗變黑，就要盡快求醫。鄧家彪透露自小已經有很深近視，而今次亦來得很突然。