19名無黨派立法會議員組「G 19｣ 設4小組齊心為港發聲

19名無黨派立法會議員組成「G 19｣協作平台，將定期舉行會議，就各類議會事務和政經議題作交流，由建測規園界立法會議員謝偉銓擔任召集人；並設成4個常設小組，以加強議會內外的工作和聯繫。



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「G 19」的成員人數媲美立法會最大黨民建聯。召集人謝偉銓形容，「G 19」的組成堪稱是議會內最全面的平台，期望可集思廣益，就一些共同關注及有利香港發展的議題和工作，齊心發聲。謝偉銓又指，各人履任議員職務幾近一年，惟獨是宣傳推廣的工作可能做得較少，他指隨著疫情減退，社會逐步復常，期望4個常設小組有助成員發揮更大作用，又形容過去一年各成員體現了「敢做事、做成事」的目標。

「G 19」的成員分別是

9名功能界別議員分別是：陳健波（保險界）、廖長江（商界二）、陳振英（金融界）、謝偉銓（建測規園界）、李惟宏（金融服務界）、邱達根（科技創新界）、姚柏良（旅遊界）、霍啟剛（體演文出界）、嚴剛（商界三）

10名選委會界別議員則分別是：馬逢國、李浩然、周文港、洪雯、梁毓偉、陳沛良、陳曼琪、黃元山、簡慧敏、及譚岳衡。

除謝偉銓任召集人外，另有兩名副召集人分別是姚柏良和簡慧敏。而4個常設小組則分別是由弓陳健波任召集人的經濟及財金小組、謝偉銓任召任人的城市發展及環境醫衞小組、姚柏良任召集人的青年、創科及文體旅遊小組、和簡慧敏任召集人的政制、法律保安小組。