詐騙廣告偽冒陳國基　誘使點擊可疑「投資平台」　警方正跟進調查

特區第二把手、政務司司長陳國基，繼特首李家超及財政司司長陳茂波，成為詐騙廣告主角，行騙手法類同，都是以報道形式刊出虛構的專訪內容，誘使網民點擊到可疑交易平台。該詐騙廣告以「特別報導：陳國基最新嘅投資令各專家無語，各大行無言」為題，由「陳國基」第一身講述發現投資「比特幣」的平台，形容是自己試過「最容易搵嘅錢，每日自動導航咁搵幾萬蚊港幣」。



政務司司長辦公室今早（23日）發稿嚴正澄清，指從未發出或授權任何相關廣告，陳國基亦從無進行有關所謂訪問，當中言論全屬虛構，已將事件轉交警方跟進調查，呼籲市民切勿透過這些廣告登入任何可疑網頁、或向不明來歷的網站提供個人資料。



這些詐騙廣告嵌於傳媒網站，利用陳國基頭像，並寫上「他揭露了嚴酷的真相。這段話震驚全場」。點撃後就會連結到虛構的專訪報道，談及「陳國基」發現投資虛擬貨幣的「財富漏洞」，教人4個月內變成百萬富翁，又指當越來越多人發現，銀行將會堵塞漏洞。

政務司司長辦公室指，這些詐騙廣告在網上新聞平台和社交媒體出現，誘使市民連接到聲稱涉及虛擬貨幣「比特幣」（即Bitcoin）的可疑交易平台，呼籲市民提高警覺。

其後陳國基亦在Facebook發文，指：「 今次這則『廣告』更是在我署理行政長官期間出現，足見犯罪分子別有用心，故意在這個時候誘騙市民上當，我們已要求警方嚴正跟進調查事件。」

李家超、陳茂波先後「中招」 行騙手法類同

同類的詐騙廣告過去一年不時出現，李家超及陳茂波亦先後「中招」，詐騙廣告利用李家超的《施政報告》宣傳片截圖，配以「這個醜聞在香港爆發」的字句，誘使網民點擊連結到可疑交易平台。陳茂波則被用於偽冒「新聞報道」，指「陳茂波財政司司長最新嘅投資令各專家無言，各大行無言」，政府已先後多次發稿呼籲市民提防。