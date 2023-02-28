傳媒訪粵手記｜福田書記妙喻河套「天下奇觀」　折射港深融合曲折

歷來最高規格和最具突破的香港主流媒體高層人士大灣區參訪團，日前（2月25日）圓滿結束。很多團員印象最深刻的一幕，莫過於站在「河套港深協同創新中心」大廈的40多樓上，隔着玻璃牆放眼所見深圳河兩岸的景象——深圳高樓林立，香港魚塘滿佈。當時負責介紹的福田區區委書記黃偉形容，眼前可謂「天下奇觀」，「都說香港高度密集，但那裡一片田園風光，可見香港不是沒有土地。」在場傳媒高層紛紛感慨黃偉所言甚是；而黃偉能在普通話和廣東話當中切換自如，也令團員眼前一亮，有人笑言「香港高官的普通話就沒有福田書記的廣東話流利」。



福田區區委書記黃偉向香港傳媒高層大灣區參訪團介紹河套時，在普通話和廣東話當中切換自如，令團員眼前一亮。（黃雲娜攝）

妙喻河套「天下奇觀」

參訪團由中聯辦統籌、副主任盧新寧做顧問，包括《香港01》的18間主流傳媒獲邀，一連三日考察作為「綜合性門戶城市」的廣州、「全國性經濟城市」的深圳、「重要節點城市」的東莞，率先在「高質量發展」和「再造新廣東」當中，尋找「香港新篇章」。

在深圳，參訪團登上深港科技創新合作區的河套港深協同創新中心1號樓的40多樓，由深圳福田區區委書記黃偉負責接待。「這裡是『天下奇觀』！」黃偉帶領團員走到東南角的玻璃牆前，指着眼前的深圳河兩岸說，「深圳這邊高樓林立、車水馬龍；另一邊，田園風光，安靜美麗，那是香港」，然後滔滔不絕地講起「天下奇觀」的「三個奇」。

黃偉解釋：第一奇是奇蹟的發展——在1992年，深圳河兩邊一樣都是魚塘和農田，經過短短30年，深圳沿岸已經發展成為現代化大都市。第二奇是奇特的迷思——人們通常以為香港土地不足、建築高度密集，「但那裡恰恰是一片田園風光」。第三奇是奇怪的歷史——港英政府在1951年根據《公安條例》把香港和深圳之間邊境以南大約28平方公里土地劃為不得自由進出的「禁區」，「透過法律手段，人為地把同胞割成兩半。」

福田區區委書記黃偉形容河套發展是「天下奇觀」，深圳沿岸高樓林立，而香港沿岸魚塘滿佈。（視覺中國）

形容港深「天作之美」

「基本結論就是，香港並不是沒有土地，就是這麼簡單。某程度上，香港可用的土地甚至比深圳的要富裕得多。」黃偉續指，經過歷屆特區政府的努力，邊境禁區如今逐漸解禁，而河套目前具備開發條件，更加需要深港兩地政府找到共同目標，攜手共進。

在場傳媒高層紛紛表示黃偉所言甚是。黃偉緊接着再用「天作之美」形容深港合作：香港有些優勢正好是深圳的短板，例如擁有世界一流大學、國際通行法律、聯通全球網絡；同時香港一些薄弱環節，例如空間狹小、成本高企、市場容量不足、科研轉化能力較低等等，恰好都是深圳的強處；因此，雙方絕對可以互相取長補短、更好發揮協同。

「黃書記說出我們心聲！」「香港確實需要急起直追！」「實在不明白為什麼香港不想發展河套！」參訪團成員聽着黃偉的奇觀妙喻，看着眼前的香港魚塘，不禁耳語不斷。

事實上，特區政府對待河套發展甚或港深合作的態度，早已為人詬病，近年才有改進。

黃偉形容深港合作是「天作之美」，需要雙方找到共同目標、互相取長補短。（黃雲娜攝）

陳方安生按「暫停鍵」

早在1985年，《中英聯合聲明》簽署之後，港深已經共同探討邊境發展，包括治理深圳河、設立皇崗口岸、合作開發新界北，但後來由於涉及重大跨境基建，進度相當緩慢。

到了1991年，深圳市政治協商會議陸續有委員提交港深邊境合作提案，例如有「皇巴士大王」之稱的新田鄉事委員會前主席文伙泰，廣邀兩地學者展開包括跨境交通、福田保稅區、河套跨境科技園構思的研究，而研究團隊更多次與深圳市政府、口岸辦公室、國務院港澳特區辦公室、甚至外交部等各級主管會面，不斷論證港深融合發展的可能性。

「我們都覺得，這個事情等香港回歸後能做。」當年有份參與研究的深港澳科技聯盟顧問張克科曾經告訴《香港01》，團隊圍繞「跨境科技園」做過一份涉及7.9平方公里土地、橫跨深圳灣、河套和新田等地區的規劃藍圖，甚至提出「一地兩檢」、「一河兩岸沿河經濟帶合作」等等跨境合作概念，期待1997年香港回歸之後可以逐一實現。

香港傳媒高層參訪團到訪深圳「河套港深協同創新中心」，有感香港需要急起直追。（黃雲娜攝）

區隔被動VS積極融合

可惜，事與願違。回歸後不久，深圳團隊為了確認土地權屬和法律問題，曾邀時任行政會議成員梁振英做法律顧問，並取得國務院港澳辦公室的同意，繼續推進邊境「融合發展」。然而，時任政務司司長陳方安生帶領的香港團隊，卻充滿「區隔思維」，並以「河套已經根據國際法劃給香港」為由，拒絕深圳方面「插手」河套地區事務。

自此，新界北的發展幾乎按下了「暫停鍵」。直到2005年，時任特首曾蔭權才在《施政報告》建議縮減邊境禁區範圍，至2008年陸續減少至4平方公里，並破天荒地建議由港深政府共同開發河套地區。兩地研究機構也頻密發起「港深合作論壇」，並以「港深國際大都會」作為戰略構想，探討城際融合與協同，兩地政府終於再可聚首磋商。

文伙泰和張克科的研究團隊，更於2008年政府公開諮詢期間，發表《香港與深圳「一河兩岸」合作與發展的新思考》一文，從港深合作角度規劃河套區以東地區，重新建構新界北。可是，此後美國次按危機引起全球金融海嘯，香港只好集中精力應對，而復蘇後又受惠於大量熱錢流入所締造的地產和金融蓬勃，再次把港深融合的議題拋諸腦後。

細看文伙泰2008年發表的《香港與深圳「一河兩岸」合作與發展的新思考》和林鄭月娥2021年公布的《北部都會區發展策略》，不難發現後者提到的「兩城三圈」，其實與前者所規劃的一脈相承。（香港01）

重啟後要按「加快鍵」

直到2021年10月，時任特首林鄭月娥在最後一份《施政報告》提出「北部都會區」，同晚公布《北部都會區發展策略》——特區政府總算邁出港深融合的歷史性一步。

不過，倘若細看文伙泰的《一河兩岸》和林鄭月娥的《發展策略》，不難發現後者提到的「兩城三圈」，即「港深緊密互動圈」、「深圳灣優質發展圈」和「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」的功能，其實與前者所規劃的一脈相承——也就是說，特區政府那歷史性的一步，已經足足慢了13年，而且和13年前就應該邁出的那一步相差不遠。

再者，「北部都會區」被提出之後，過去一年多來幾乎沒有什麼動靜。直至昨天（2月27日），財政司副司長黃偉綸才率領特區政府代表團前往深圳 ，與深圳市常務副市長黃敏帶領的深圳市政府代表團，舉行首次「對接北部都會區發展策略專班會議」，並就跨境交通、口岸規劃、前海發展、落馬洲河套區建設等「北都」合作對接範疇交換意見。

財政司副司長黃偉綸率領特區政府代表團前往深圳 ，與深圳市常務副市長黃敏帶領的深圳市政府代表團，舉行首次「對接北部都會區發展策略專班會議」。（黃偉綸Facebook圖片）

不能以不變應萬變

河套進度的滯後，正是港深融合緩慢的縮影，確實如黃偉所說是「天下奇觀」。

難怪參訪團團長李大宏在總結行程時也特別提到，對黃偉之言「很有同感」。他相信，昔日香港人能在獅子山下創造香港奇蹟，「改革開放」之後的深圳人則在蓮花山下創造深圳奇蹟，今後只要港深緊密合作、優勢互補，一定能夠創造更大奇蹟。

值得一提的是，來自山西的黃偉，為參訪團簡介期間，全程都在普通話和廣東話當中切換自如，令團員眼前一亮，有人更笑言「香港高官的普通話，就沒有福田書記的廣東話流利」。而當隨團記者詢問黃偉可否留下聯絡方式時，他也大方拿出手機、打開微信，任由各人「掃碼加友」，事後更直接發送手提電話號碼，歡迎港媒再訪當地多加交流。

事實上，是次香港傳媒高層參訪廣東，規格甚高，極具突破——既獲廣東省委書記黃坤明接見暢談，又獲廣州市委書記林克慶、深圳市委書記孟凡利、東莞市委書記肖亞非等設宴招待，而且全都樂意和傳媒高層交換微信，並承諾可為日後採訪提供便利和保障。

內地在變，發展理念在變，官員格局在變；反觀香港，還想以不變應萬變嗎？