駐台經貿文辦停運約兩年　入境處接獲27宗港人在台求助個案

香港2011年在台設立「香港經濟貿易文化辦事處」，於2021年5月18日暫時停止運作。新民黨立法會議員葉劉淑儀就預算案提書面問題，問及停止運作後，港人在台灣的求助個案數字為何，並促當局交代過去5年的開支。



政制及內地事務局回覆指，自辦事處暫停運作至2023年2月28日，入境處協助在外香港居民小組共接獲27宗港人在台遇事求助的個案，當中包括住院、患病及死亡個案等，入境處會就個別情況為求助人及家屬提供協助。



就過去5年的開支，當局指辦事處當中約三成為薪酬相關開支，其他則包括辦公室日常運作、拓展商機及推廣香港活動開支等。其中2017至18年度開支為2,498萬元、2018至19年度 開支為2,597萬元、2019至20年度開支為2,928萬元、2020至21年度開支為2,770萬元、2021至22年度開支為788萬元。

局方又稱，在暫停運作前，辦事處平均每年與台灣當局及貿易組織會面的次數超過50次，並參與約100項台灣各界舉辦的活動，包括論壇、展覽、工作坊等。自2017年至暫停運作前，辦事處共接待超過2,000名到訪該辦事處的人員並按情況為他們提供資訊或適當協助。