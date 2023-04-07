反修例｜周守仁籲以慈悲寬宏方法處理較輕罪行　須讓大家擁抱希望

2019年反修例事件有過萬人被捕，當中逾6,000人至今仍未有最終起訴與否決定。天主教香港教區主教周守仁在題為「敢於擁抱希望」的復活節文告中指，會被當局起訴與否的決定，會成為該6,000人可以怎樣向前走的標記，而無了期地等待，對他們本人、以至整個社會邁向療癒都沒有幫助。



周守仁指，或許有人會希望透過懲罰來尋求公義，但以慈悲和寬宏方法處理那些較輕的罪行，才能為受傷的社群帶來希望和正能量，而社會已經目睹，仇恨和暴力給深愛的香港帶來死亡的惡臭氣味，現在應該以慈悲和寬大的心，去讓復原中的香港增添生命的芬芳。



最新一期天主教《公教報》刊出2023年復活節文告，題為「敢於擁抱希望」。周守仁在文告中表示我們需要的是「正面和賦予生命的文化」。（資料圖片/何柏佳攝）

最新一期天主教《公教報》刊出2023年復活節文告，題為「敢於擁抱希望」。周守仁在文告中表示我們需要的是「正面和賦予生命的文化」，讓在生活的困苦中仍能以具建設性和可持續方法面對一切。

文告提到，據報道約有6,000人因2019年社會事件而被捕，他們正等候警方決定是否起訴他們：「他們甚麼時候才能看到曙光？」周守仁指，會被當局起訴與否會成為他們可以怎樣向前走的標記，無了期地等待，對他們以至整個社會邁向療癒，都沒有幫助。

周守仁表示，或許有人會希望透過懲罰來尋求公義，但以慈悲和寬宏方法處理那些較輕的罪行，才能為受傷的社群帶來希望和正能量，而現在我們應該以慈悲和寬大的心，去讓復原中的香港增添生命的芬芳。

周守仁又提及，近期不少人要跟離開或決定離開香港的親朋道別，但留意到在他們離開以後，社會不同範疇都出現了不易填補的空缺，也不知道何時才能補上。他說，當大家真誠地為一個更公平和更自由、人人得以安居的家園而祈求時，信眾仍要抱有希望。

他指，不會天真地期望社會將會有戲劇性的正面轉變，但通過真誠和具策略的努力，總會有漸進式的發展：「我們要為後代締造希望，所以我們必須讓大家擁抱希望，相信將來會更好。」