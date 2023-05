有線主播跳「開花舞」捱批　江玉歡：時代唔同喇　不用這麼大反應

韓國女團BLACKPINK成員智秀(Jisoo)歌曲《Flower》的「開花舞」,成為不少年輕女士的熱門舞蹈,就連有線新聞部5名女主播也緊貼潮流,日前以「開花舞」送別將要離開的同事。然而相關影片卻引起高層不滿,令主播急急刪片。



立法會議員江玉歡亦有看過影片,認為要包容和理解年輕人的心態。



黃應士批評「對新聞業的真正侮辱」

有線新聞部主播余茵娜、梁思齊和梁家正周二(16日)同日離職,當日同事歡送,更在錄影廠拍照留念。余茵娜、梁思齊以及陳凱筠、羅添盈和郭希琳,在新聞部佈景前齊跳「開花舞」紀念,並上載至個人Instagram。

然而,影片引來資深傳媒人黃應士留言批評「「A true disgrace to the craft of journalism!(對新聞業的真正侮辱!)」。據了解,有線新聞部高層其後發出內部通告,要求同事「謹言慎行」,維持新聞專業形象,並提醒新聞錄影廠不應成為玩樂平台。事後上載影片的主播均刪除影片。

立法會議員江玉歡上堂學習鋼管舞。(江玉歡facebook圖片)

江玉歡:要請後生就要理解年輕人心態

一向有跳鋼管舞的江玉歡亦分享相關新聞,表示「時代唔同喇」,今時今日話搶人,難請後生,就更加要有包容及理解年輕人的心態。「如果香港係咁多規條,呢樣唔做得,嗰樣唔做得,搵邊個來香港吖?」

江玉歡衷心佩服女主播的舞姿,又認為要跳幾分鐘「又跳得咁齊咁好,真係唔簡單」,「我每晚睇YouTube也有學跳,真係好難的」。至於在辦公場所跳舞,她認為如果不影響工作,其實不用這麼大反應。「若我的員工在食飯和放工後肯跳吓,我都會參與喇。」