據稱教育局職員勸不要報讀收生邊緣學校　局方：絕不干預家長選擇

立法會議員鄧飛向政府提出書面質詢，稱有學校的前線人員投訴，有教育局分區辦事處的職員勸諭家長不要為子女報讀正處於收生不足邊緣的中學或小學，導致這些學校因真正收生不足而被殺校。教育局回應指，前線職員絕對不會干預家長的選擇。



鄧飛查詢2023至24年面臨收生不足的中小學數字，並提到上述投訴，同時查問教育局有何支援受到殺校影響的家長和學生。



不會勸諭「不要報讀」任何學校

教育局局長蔡若蓮指，2023至24學年有5間小學不獲批資助小一班級。她表示，教育局按機制為適齡及符合資格的香港兒童分配小一及中一學位，前線人員絕對不會干預家長選擇，亦不會向家長作出任何「不要報讀」的勸諭。

當教育局區域教育服務處的職員接獲家長查詢其他級別的學位安排時，局方職員會盡力協助，包括解答家長的疑問、提供區內學校名單供家長參考，以及在需要時安排學生到學校見面。教育局職員絕不會勸諭家長不要為子女報讀個別學校。

至於經自行分配學位被收生不足學校取錄的學生和家長，教育局會主動向他們解釋，並安排另一小學學位，家長可從教育局提供的學校名單上選擇，或參加統一派位，絕大部份相關學生已獲安排其他學校的學位或參加統一派位。