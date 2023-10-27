批家庭議會宣傳主角「畢得鳥家庭」負面　陳凱欣：點會唔離婚？

立法會促進家庭教育事宜小組委員會今早（27日）討論家庭議會的工作進展。議員陳凱欣批評議會的宣傳主角「畢得鳥家庭」負面，「點解個姑媽叫畢潔芬？」「個爸爸叫畢世森，咁點會唔離婚吖你改個咁嘅名。」



家庭議會的宣傳片被批片中角色的名字負面（家庭議會網頁截圖）

家庭議會的宣傳主角「畢得鳥家庭」有出版故事書和繪本，宣揚家庭和諧。

不過，陳凱欣今日在立法會一個小組委員會會議上質疑主角名字負面：「我明有啲女士不結婚，但你推動緊家庭關係吖嘛，個爸爸叫畢世森，咁點會唔離婚吖，你改咁嘅名」，又指：「個阿媽叫計素晶，搞到我哋啲阿媽形象」更強調：「我絕對唔係！」

她認為應參考七八十年代港台節目，以真實、實況單元劇傳遞正面訊息，而非以古靈精怪及負面方式宣傳。民政及青年事務局副局長梁宏回應指屬gimmick（綽頭）宣傳手法，內容由家庭議會宣傳小組與供應商一同討論，會把陳的意見帶回議會討論。

不過，陳凱欣繼續追問梁宏正是否知道片中主角的名字？她更稱：「gimmick你玩唔玩得起先？」又反問「點樣宣傳家庭和諧？」她認為不應由外判商自由發揮。

出席會議的家庭議會主席彭韻僖指，她在兩年前上任時議會已有「畢得鳥家庭」，她稱當時亦有類似陳凱欣的關注。不過，她指如觀看整套劇集後，會有不同看法。彭韻僖稱，劇集一開始確是有點負面，「爸爸就真係唔細心，剩係掛住返工」。不過隨著故事發展、衝突及引起張力後，家庭成員之間有更多了解及關懷，認為相關宣傳手法是一個嘗試，議會會留意及作商討。