爆水管｜水務署「爆喉熱點」加快換喉　有一區連續3年鹹淡水齊爆

香港不少發展多年的社區，地下鹹淡水管老化，其中一區更是連續3年鹹淡水管均爆裂。發展局水務署局長甯漢豪回覆立法會議員楊永杰的書面質詢，指水務署設下「爆喉熱點」指標，會加快更換或修復該水管，又指每年爆水管個案由2000年約2,500宗大減至2023年首11個月的30宗，同期食水滲漏率由超過25%下降至約14%。



▼去年聖誕節凌晨4時，何文田衛理道爆水管▼



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水務署設有「爆喉熱點」機制，若在400米路段內，於兩年內直徑150毫米或以上水管爆裂發生兩次或以上，就會安排加快更換或維修該水管。此外，水務署正在食水管網絡建立約2,400個「智管網」監測區域，監察水壓和滲漏等情況，以適時安排維修。

2021年至2023年11月，全港合共發生95宗爆水管，大部份都是1990年代或之前敷設，過往並無爆裂紀錄，亦有部份是因為掘路工程引致。而中西區連續3年都有鹹淡水管爆裂，期內各有5宗。

截至2023年底，水務署「智管網」計劃已建立約1,960個監察區域，餘下工程預計在2025年完成。而截至2023年11月，有21個 「爆喉熱點」完成改善工程。至於「風險為本水管資產管理計劃」，2023年約有490公里水管在該計劃，其中約185公里已經完成更換或修復。