特首以「Loong」代「Dragon」意味全港要改口？　葉劉淑儀點睇？

踏入龍年,特首李家超在大年初一晚花車巡遊以英文致辭時,以Year of the「 Loong」作開場白,結尾再補上大家慣用的「Dragon」,是否意味政府日後也統一以「Loong」來取代「Dragon」,Dragon Boat Race 龍舟競渡要變Loong Boat Race?



行政會議召集人葉劉淑儀回應稱:「我慣咗用Dragon」、又指「可能係寫手啲橋,無聽過有咁樣嘅政策」。



本月10日大年初一晚,特首李家超在「2024新春國際匯演之夜」先後用廣東話、普通話及英語致辭祝賀,向全港市民及遊客拜年,他的英語發言以 Year of the 「Loong」來表達龍年,而非過去慣用的Year of the 「Dragon」。雖然,他再作講解時也補充指「People usually call it dragon」,又指龍代表尊貴、吉祥和活力。最後,向大家拜年時也以Thank you, and have a great Year of the 「Loong」, of the Dragon!

由於北京官方今年也開始在農曆新年活動和報道的翻譯中使用「Loong」。例如,面向英語受眾的官方媒體中國國際電視台(CGTN)在報道義烏國際貿易城推出龍元素的春節物品時,把龍年譯為「Year of the Loong」,後來也在其他報道中將「龍舞」譯為「Loong Dance」。央視春晚吉祥物「龍辰辰」的英文名也譯為「Loong Chenchen」。有分析認為採用「Loong」更能顯出中國龍與西方龍「Dragon」的分別。

Dragon Boat Race會否改為Loong Boat Race?(資料圖片)

李家超作為特首之區,他以Loong代替Dragon是否意味香港也要緊跟內地做法?哪麼龍舟競渡是否要改成Loong Boat Race?

葉劉淑儀表示,未聞要全面改用「Loong」來代替「Dragon」。(文睿攝)

有出書教授英文的葉劉淑儀今早(16日)出席電台節目時,被問到會否改口叫「Loong」時,她說「我慣咗用Dragon」,又指龍在西方國家和中國的文化不同,西方的龍多涉及邪惡的描述、講屠龍,但中國的龍則是:「九五之尊」。不過,她認為不論無「Loong」與「Dragon」也所謂。

我哋稱貢獻咗不少新英文字,例如Tai Pan(大班)已納入英文字典,我哋帶起潮流都好。 行政會議召集人葉劉淑儀

至於事前有否預計到特首會以「Loong」代替「Dragon」,葉劉淑儀說「無諗到,都幾新鮮」。至於整個政府或香港是否都要跟隨特首的先例,一律以「 Loong」代替「Dragon」?葉太則回應稱可能是「寫手啲橋」,「無聽過有咁樣嘅政策」。