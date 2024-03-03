李家超買桃花非以開花為目標　而是以結果為目標？｜政壇諸事町

農曆新年不少人都買桃花，祈求新一年行運，普遍人都會「以開花為目標」，不過行政長官李家超有另一個喜好，他分享禮賓府的桃花連續兩年結果，笑稱跟其施政理念一致，即「以結果為目標」，象徵好兆頭又出現。去年李家超亦有分享禮賓府的桃花結果，當時兩地即將通關復常，稱希望帶領香港結出更多好果子，今年李家超又達成所願！



李家超今天（3日）在社交網站Facebook表示，繼去年禮賓府桃花結果，今年又出現「好兆頭」，就是連續兩年看到禮賓府的桃花結果，形容同事們都感到高興和鼓舞，笑稱桃花每天看著大家「以結果為目標」，團結努力工作。

他說，桃花作為禮賓府的一分子，也一起以「結果」為目標，提及政府剛公布的《財政預算案》，為香港未來經濟發展定下方向，相信只要社會上下一心，必定能夠讓香港經濟更勝從前，結出更多甜美的果實。

禮賓府傳統上每年都會擺放大大棵桃花，李家超去年亦分享禮賓府桃花結果，當時大讚：「如此美景，真是好兆頭呢！」他又表示，桃花結果令他想起香港與內地全面通關，未來會繼續抱著「以結果為目標」的理念，帶領香港結出更多好果子，今年李家超又達成所願。