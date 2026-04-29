審計報告｜天星小輪脫班運輸署知而不跟　灣仔碼頭店舖長關閉儲物

新一期審計報告今日（29日）出爐，其中一份針對渡輪營運，發現運輸署針對天星小輪的全數15次調查當中，有7次調查發現脫班，部分時間排隊擁擠，反映有服務需求，惟運輸署只就3次調查以書面方式採取跟進行動。此外，運輸署的定期監測調查一般在有公眾活動或節日期間才做，審計署今年初在平日早上繁忙時間，到中環碼頭觀察天星小輪班次，班次沒有按規定每6分鐘一班，而是每10分鐘一班，1小時40分鐘視察期間有6個航班脫班。



除了脫班，碼頭營運亦出現問題。審計署發現天星小輪的中環、灣仔、尖沙咀碼頭，有14%店舖連續空置超過90天；灣仔碼頭10間店舖在兩次視察時均關閉，部分可能已被用作儲物用途，批評店舖長時間關閉可能不利於營辦商達致其承諾為海濱注入更多活力的目的。運輸署署長同意審計署的建議。



天星小輪。（廖雁雄攝）

天星小輪部分脫班情況 運輸署明知而不跟進

天星小輪營運來往尖沙咀至灣仔、中環的航線，其服務表現運輸署有定期檢視，包括透過實地調查收集平日及周日的最新營運資料及乘客量模式。審計署審查2020-21至2024-25五個年度的15個定期監測調查， 發現每次調查都有部分航班的實際開出時間沒有按時，其中7個(47%)定期監測調查中觀察到有部分預定的航班脫班，2個(13%)定期監測調查中觀察到出現排隊擁擠。

儘管在定期監測調查中發現天星小輪的服務表現有不當情況及／或問題，審計署指運輸署只就5個(33%)調查以書面方式向天星小輪採取跟進行動，沒有文件證據顯示運輸署已就其餘調查採取跟進行動。

天星小輪。（香港01攝）

運輸署一般節日監察班次 審計署揭平日繁忙時間脫班

由於運輸署監察服務需求的定期調查一般在公眾活動或節日期間做，故審計署在2026年2月5日，即一個非公眾假期的平日，上午8時至9時40分到中環七號碼頭實地視察，發現天星小輪並沒有依照獲運輸署批准的服務詳情表提供中環至尖沙咀航線的專營渡輪服務。雖然規定航班班次為每6分鐘一班，但觀察所得的實際航班班次為每10分鐘一班，因此視察期間有6個航班脫班。

審計署揭平日繁忙時間天星小輪脫班。（審計報告）

天星小輪。（香港01攝）

審計署建議運輸署與天星小輪密切跟進確保提供的專營渡輪服務符合要求，並就實地調查期間發現天星小輪服務表現的不當情況及／或問題，妥為記錄所採取的跟進行動。

灣仔碼頭。（陳浩然攝）

三個碼頭14%店舖空置超過90天 灣仔10店舖疑用作儲物

除了脫班，碼頭營運亦出現問題。中環七號碼頭、灣仔渡輪碼頭，以及尖沙咀渡輪碼頭由天星小輪承擔管理責任，船公司承諾在碼頭範圍內改善設施及服務，從而賺取更多非票務收入，補貼其專營渡輪服務，減輕加價壓力。

天星小輪營運的三個碼頭有14%店舖空置超過90天。（審計報告）

不過，審計署分析上述3個碼頭2023至2025年的店舖租賃情況的記錄，發現50間店舖中，有7間(14%)店舖連續空置超過90天；此外，審計署在2025年12月的一個平日及2026年1月的一個周末到3個碼頭實地視察，發現在灣仔渡輪碼頭地下乘客等候大堂外的全部10間店舖在這2天實地視察時均關閉，並可能已被用作儲物用途。所有店舖長時間關閉可能不利於營辦商A達致其承諾為海濱注入更多活力的目的。

灣仔碼頭10間關閉店舖，部分疑用作儲物。（審計報告）

灣仔渡輪碼頭。（陳蕾蕾攝）

審計署建議密切監察天星小輪在提升其所管理的碼頭的店舖出租情況方面的表現，密切監察天星小輪在灣仔渡輪碼頭所出租的10間店舖的營運狀況。運輸署署長同意審計署的建議。