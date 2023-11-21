水果致癌｜吃無籽水果易患癌損免疫系統？專家解迷1情況食用安全

網路流傳「無籽西瓜、無籽提子，打死也不要吃」，宣稱無籽水果是3倍體雜交或藥物干預的結果，吃了下肚後，會影響身體免疫，可能是罹患各種癌症的原因。



據《TVBS新聞網》報導，台灣農試所助理研究員陸明德表示，無籽水果除了果實沒有種子外，其他的成分都和有種子的水果一樣。無籽西瓜是透過親本雜交而獲得的產物，並無使用激素藥物，也沒有科學報告指出，無籽西瓜具有對人體危害成分存在；而部分無籽提子確實用植物生長調節劑，但確認藥效安全才會使用，目前也沒有危害身體的科學報告。

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台灣台大園藝暨景觀學系副教授許富鈞也說，不論是雜交或施用植物生長調節劑的無籽水果，跟一般水果比較並無特殊成分，沒有危害人體問題。

許富鈞表示，植物的雜交在自然界很常見，一般常吃的香蕉就是3倍體，因此不像野生香蕉會有種子，並非植物雜交就不正常、不自然，無籽水果也不會危害人體，而藥劑的施用只要合乎使用規範，蔬果產品都可以安心食用。

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許富鈞進一步說明，栽培無籽水果用的植物生長劑，成分是植物荷爾蒙，但與人體的動物荷爾蒙並不共通，對人體沒有影響，且一般植物體內本來就含有植物荷爾蒙，平時食用有籽水果就會有，都可安全食用。

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