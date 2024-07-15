黑木耳煮法｜黑木耳清血管降膽固醇 加1物助安眠！1煮法易出膠質

黑木耳是血管的清道夫，但是好吃黑木耳該怎麼煮，乾燥木耳、新鮮木耳哪個比較好？如何才能成功煮出膠質？



專家教你黑木耳露最輕鬆煮法，幫助排便、降三高、膽固醇、減肥。

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木耳料理推薦！新鮮木耳1煮法快速出膠質

台灣主廚陳之穎表示，如果要用乾燥的木耳煮黑木耳露，步驟非常多，建議直接買新鮮黑木耳，將生木耳直接打成碎狀再煮，或是直接將黑木耳切大片熬煮後，再打成碎狀，除了可以輕鬆煮出膠質外，也不用怕燒焦。

陳之穎說明，大家可以準備一鍋清水煮滾後，加黑木耳滾10分鐘左右，稍微降溫後，再打成碎狀，並依喜愛口感，決定木耳碎片大小。陳補充，由於打碎木耳時會將空氣打進飲品中，建議打好木耳飲後，再回煮至滾幫助殺菌，接著加入桂圓、紅棗即可。

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木耳功效超級多：清血管、幫助減重、降膽固醇

台灣營養師趙函穎指出，木耳是血管的清道夫，在所有蔬菜當中，膳食纖維CP值最高，每100公克木耳就有7.7公克膳食纖維，而每100公克番薯葉或菠菜，大概1～2公克膳食纖維，等於木耳是它們的3倍之多。

木耳是血管的清道夫，在所有蔬菜當中，膳食纖維CP值最高。（資料圖片）

此外，木耳也有低糖質效果，趙函穎說明，大家都很怕血糖過高，但其實碳水化合物減去膳食纖維等於糖，而木耳膳食纖維高，其實就是一個減重的好幫手。

曾有研究發現，黑木耳可以降膽固醇，也可以將人體多餘的膽酸代謝，如果喜歡吃肉，或是罹患心血管疾病，都建議餐餐搭配木耳食用。趙函穎補充，木耳也有特殊的多醣體纖維，可以提升免疫力、預防感冒。

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新鮮木耳、乾燥木耳哪個比較好？

至於新鮮木耳、乾木耳，營養成分有差嗎？煮黑木耳湯要選哪種比較好？趙函穎解釋，新鮮木耳、乾燥木耳營養成分是一樣的，乾燥就是脫水而已，以平常吃的一碗的分量來說，都是指泡過水的，而不是拿乾燥的來換算，以免煮好後分量變得更多。

大家都喜歡在黑木耳當中加龍眼一起熬煮，台灣中醫師彭溫雅補充，夏天很適合食用龍眼，夏日對應到心，很容易心浮氣躁，而龍眼能寧心安神，很推薦夏天容易心煩、睡不好的人，在晚上睡前可以吃1顆龍眼乾，除了補充糖分外，也能一夜好眠。

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