暗瘡解決｜防青春痘多攝2類營養黑木耳都得！缺1類易高血壓憂鬱症

痤瘡就是俗稱的「青春痘」，是最常見的皮膚病，通常發生在毛囊被油脂和死皮細胞堵塞時。青春痘要吃什麼？哪些營養素可以抗痘？



根據近年國內外文獻資料，分析出維他命A、維他命D對青春痘有一定作用。

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預防青春痘營養素：維他命A功效、食物、攝取量

維他命A是一種必需的脂溶性維他命，對維持人體正常視覺功能、生長發育和組織分化至關重要。它具有抗氧化能力，可以保護皮膚，並維持眼睛、呼吸道以及胃腸道黏膜的健康。一項進行文獻回顧的過程中，發現9項研究中的8項，顯示口服維他命A在治療尋常性痤瘡方面是有效的。

相關食物

全穀根莖類：番薯、甜粟米。

豆魚肉蛋類：雞肝、豬肝、牛肝、鵝肝、雞蛋、鱈魚肝、銀鱈。

蔬菜類：芫荽、紅莧菜、紅蘿蔔、 茼蒿、菠菜、芥藍菜、皇宮菜、川七、番薯葉。

水果類：芒果、蘋果、西瓜、柿子、橘子。



建議每日攝取量：500～700IU。

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預防青春痘營養素：維他命D功效、食物、攝取量

維他命D能調節體內鈣的恆定及免疫功能。缺乏維他命D會引發軟骨病，並增加許多疾病的風險，包括高血壓、高血糖、高血脂、憂鬱症、失智症、腸道和皮膚過敏，甚至與癌症風險相關。一項系統性回顧和統合分析，探討了維他命D與痤瘡水平之間的關係，結果發現，痤瘡患者的血清25-羥基維他命D的水準，明顯低於健康對照組。

相關食物

豆魚蛋肉類：魩仔魚、虱目魚、白帶魚、烏魚子、鴨舌、吳郭魚、蝦米、三文魚、鴨翅、小黃魚。

蔬菜類：黑木耳、褐色蘑菇（UV照射）、波特菇（UV照射）、舞菇。



建議每日攝取量：10～15ug。

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Tip：黑木耳滿滿維他命D 泡發注意1件事

黑木耳有大量維他命D，對皮膚系統有幫助；另含有豐富的蛋白質、鐵、鈣、維他命B2、胺基酸，以及特殊的植物膠原，促進腸道蠕動。農業部表示，台灣產木耳以鮮銷產品「濕木耳」為主，不需泡水處理，只要用水清潔外部即可，建議消費者選購濕木耳並趁鮮享用；而進口乾木耳，在其泡發過程，建議應多次換水，以避免微生物滋生。

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