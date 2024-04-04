仙桃功效丨護心血管健康 蛋黃果營養高過牛油果！1關鍵美味變苦澀

番石榴輸了！很多人減肥時都愛吃高纖維的番石榴，不過有一水果的纖維更勝番石榴！那就是「蛋黃果（又稱仙桃）」！台灣雲林基督教醫院營養組主任、虎尾科技大學通識教育中心兼任助理教授林旻樺說，吃起來像甜甜烤番薯的蛋黃果其實是「水果」，蛋黃果不僅富含β-胡蘿蔔素、維他命A、視網醇等能護眼，膳食纖維更是水果類第一高，現在正是盛產期，要吃得趕快。



蛋黃果功效與禁忌

林旻樺說，很多人小時候就看過爺爺奶奶拜祭時，案桌上有「蛋黃果」這個金黃果，不過連許多長輩也不知道蛋黃果這麼好吃！因為蛋黃果從綠果熟成變金黃色買回家擺在供桌上拜拜，放了兩三個禮拜還是硬梆梆，有些人嘗試切開來吃，卻澀澀的「好難吃」，所以很多人拜祭完，就把蛋黃果丟掉，根本沒嚐過它的美味。

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林旻樺說，其實蛋黃果呈金黃色雖然可以採摘了，但要擺在室溫中，從果皮外按壓，摸起來變軟了才是完全成熟可以食用，通常買回來得要等到兩三個禮拜以上。未成熟的蛋黃果發澀很難吃，但熟透的蛋黃果被譽為「人間美味」，有人說像是冰過的烤番薯，冰凍起來口感更像濃濃的雪糕，吃過以後就難忘它的美味。

維他命C等營養素含量高

林旻樺說，蛋黃果又被稱為蟠桃，因為口感有點像蛋黃，所有又被稱為「蛋黃果（Egg fruit）」，雖然吃起來像番薯、營養價值跟番薯也很類似，但它其實屬於水果類。水果類食物應該含有的豐富維他命和礦物質，植物化學成分它都有，每百克維他命C高達37毫克，達每日營養建議量，而且類胡蘿蔔素、鎂、鈣、鐵等礦物元素等含量都很高。

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纖維含量 番薯、奇異果、蘋果都輸它

蛋黃果的營養價值極高，含有人體必需的17種胺基酸，營養價值更勝牛油果，膳食纖維是番薯的兩倍，纖維素每百克達6.1克，是水果中最高，是等重量奇異果的2.3倍、是富士蘋果的3.6倍，和香蕉、奇異果同屬鉀離子豐富的水果，適量攝取有助於心血管健康及促進腸胃道蠕動。

糖尿病能吃嗎

由於蛋黃果含水量低，所以很甜、口感綿密，是水果但每百克含有碳水化合物達27.3克，和番薯的27.8相當。所以林旻樺提醒，吃蛋黃果的時候記得要配水，否則可能會因為果肉太乾、黏口而噎到。

林旻樺說，因為蛋黃果富含纖維和多種營養，糖友也能吃。但是必須控澱粉和糖的糖友也要注意，吃了多少蛋黃果，吃飯的時候要適當減量，以免血糖飆升。

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蛋黃果原產地是在南美洲國家秘魯，後續被引進到其他熱帶國家，台灣的蛋黃果是1929年時由菲律賓引入的，主要產地在嘉義。蛋黃果樹分為長形果和圓果，於每年5～6月開花，12月到隔年1月結果，台灣的2月到4月，以及7月到8月是盛產期，現在正逢盛產期，很適合買回家祭拜用，以及當水果食用。

據台灣農業部資料顯示，蛋黃果營養成分豐富，含糖29.1%～30.5%，澱粉5.6%～8.1%，粗脂肪1%～1.4%，營養素超越牛油果等超級食物，所以被稱為超級食物也當仁不讓。

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可以降膽固醇？吃起來很甜的蛋黃果粉是「穩糖」的天然代糖

有網友說蛋黃果可以降膽固醇，可能是因為它可以作為天然代糖，降低甜品中添加果糖，避免血糖升高、三酸甘油酯爆升，間接預防膽固醇上升。因為蛋黃果雖然口感很甜，但在南美洲卻利用蛋黃果做成「蛋黃果粉」的天然無麩質代糖，可以直接把它加到蔬果汁中增加甜味變成好喝奶昔，而因它屬於低升糖指數食物，所以替代糖使用還有助穩定血糖。

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