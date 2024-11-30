減肥｜醫生愈食愈肥終釀心肌梗塞！癒後改1飲食習慣甩掉20公斤

因為肥胖引發心肌梗塞真的不是都市傳說！台灣前急診醫生陳威龍曾因工作、攻讀博士兩頭燒，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧學弟及時發現送醫，在加護病房住了一周才撿回一命。重生後的他從攝取大量精緻澱粉轉為低碳飲食，改喝無糖豆漿或糖分較少的卡布奇諾（Cappuccino），成功減重20公斤。



台灣前急診醫生陳威龍曾因工作、攻讀博士兩頭燒，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧學弟及時發現送醫，在加護病房住了1週才撿回一命。（今周刊授權使用）

據台灣國健署最新2021年健康促進統計年報數據顯示，全台逾半成年人體重過重，18歲以上過重與肥胖率高達50.3%，其中男性更高達58.4%。肥胖不只可能引發糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病，甚至可能要人命！

台灣減重專科醫生陳威龍曾是大型醫院的急診主治醫生，長年作息紊亂跟多重壓力，健康出現慢性病問題，35歲就開始和痛風為伍，尿酸數值偏高、血糖也偏高，體重也穩穩地站在80公斤以上。

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「管不住嘴」1年胖10公斤，急診醫心肌梗塞被送醫

他笑說，自己從小愛吃甜點蛋糕，體重直升也不在意，直到高中為了參加聯誼、追女生，開始注重外表，半年瘦身20公斤。但醫學院畢業、進入醫院工作後，壓力大加上輪班，生活作息混亂，經常在下班後和同事相約喝酒、吃宵夜，導致體重如吹氣球快速反彈，一口氣又胖回82公斤。等到準備拍婚紗照的時候，才發現西裝褲已經完全穿不下，這才又開始減重。

「婚後有小孩，就又開始管不住嘴了！」陳威龍坦言，婚後當上主診醫生，也重返校園攻讀博士，多重壓力下不只體重直線上升，就連尿酸、血糖也偏高，年僅35歲就經常痛風。14年前，有一天晚上在實驗室，因突發胸悶、胸痛、急性心肌梗塞被緊急送醫，情況甚至一度危急到發出病危通知，最後在加護病房住了1周，才轉到普通病房觀察。

鬼門關前走一遭，讓他意識到「吃」對健康的重大影響，開始調整飲食習慣。從過去早餐愛吃麵包、中餐與晚餐都要有澱粉等大量精緻碳水化合物，逐漸轉為低碳飲食；近4年來，更進一步改為211餐盤，戒除精緻澱粉，成功甩肉20公斤。

所謂「低碳飲食」，就是每日飲食中減少碳水化合物的攝取量，約佔每日碳水化合物攝取量的10～20%，即每日攝取量為50～150克，同時提高蛋白質、油脂、纖維質的比例。

採用低碳飲食法時，要特別注意選擇好的蛋白質食物，像是蛋類、奶類、豆類製品、瘦肉等，搭配優質油脂像是橄欖油、堅果類等，並嚴禁攝取大量的含砂糖食物，並充分攝取低碳蔬菜、多喝水。

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戒精緻澱粉，4口之家一個月吃不完小包白米

陳威龍分享，中午吃自助餐時，他會選擇大量青菜與雞胸肉，減少、甚至不吃米飯；晚餐時段，若有門診，前一晚會請太太準備雞胸肉再搭配醫院的素食便當，補充葉菜類和蛋白質。

在家則以地中海飲食為主，如生菜沙律佐橄欖油，攝取大量雞胸肉、魚類等優質蛋白質。他笑說：「現在超市賣的小包白米，我們一家4口一個月都吃不完！」

不只正餐，他也指出，以往和太太到連鎖咖啡廳約會時，一定會點特大杯熱巧克力，但重生後全部改為無糖豆漿，偶爾想放縱才會點一杯糖分較少的卡布奇諾。

他說，以前不知道一杯大杯熱巧克力含糖量就高達80g，相當於16顆方糖，一週還狂喝4杯以上，大病一場後才認真了解食物的組成。他強調，追求健康很重要，但找對方法更關鍵。最好能找出導致自己體重失控的原因，從運動、飲食、生活作息多管齊下，才能真正健康瘦、不復胖。

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