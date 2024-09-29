木瓜營養｜養生青木瓜湯養顏美容淡斑除皺！認清選購與保存方法

木瓜雖一年四季都有出產，但每年5至11月是最甜美的季節，利用青木瓜及紅棗、白木耳等養生食材燉湯，多樣食材搭配起來，口感更豐富。



青木瓜抗氧化 可養顏美容

青木瓜大概在3個月左右就能採收，果皮和果肉呈青綠色，味道清甜帶酸，口感較爽脆，除了當生果吃，也適合製成沙律或煲湯。木瓜含豐富的木瓜酵素、木瓜蛋白、凝乳蛋白，和維他命A、B、C、D等，以及鈣、鐵、磷、鈉、鉀、鎂等礦物質，而青木瓜糖分極低，是營養豐富之珍品。

▼木瓜5大健康好處（按圖了解👇👇👇）

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木瓜也是天然的抗氧化劑，有改善膚色，淡化黑斑和色斑的功效，吃木瓜能夠保養肌膚，消除皺紋；木瓜酵素可幫助分解與消化蛋白質、醣類，減輕腸胃的負擔，有利於食物的消化與吸收。

青木瓜選購與保存方法

採買青木瓜，以手感沈重、色澤鮮綠、果肉硬實有彈性者較佳，盡量選擇綠色蒂頭比較新鮮，果蒂端若呈黃色代表肉質變軟，不適合涼拌，較宜燉煮。青木瓜置入雪櫃冷藏可保存一星期左右，若已切開，建議以保鮮膜包起來冷藏，2至3天內食用完畢。

按圖看揀香甜木瓜5大貼士：

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養生青木瓜湯食譜

食材

青木瓜1顆、素羊肉1碗、腰果1/3碗、銀耳1朵、薑1小塊、紅棗6至8顆、鹽2中匙。



做法

1. 青木瓜洗淨去皮後切開去籽，切成適口大小備用。

2. 素羊肉切成適口大小，薑洗淨切6至8片，紅棗洗淨。銀耳泡發洗淨，並去蒂扳成小塊。

3. 將全部食材放入電子鍋中，加水8分滿，加2中匙鹽後按煮湯鍵，完成後即可享用。



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