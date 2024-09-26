抗氧化食物丨如何有效對抗皺紋？4食物減緩細胞老化保持肌膚水嫩

想要有效對抗皺紋產生，就要「從內到外」雙管齊下，維持年輕肌膚可不能只靠保養品塗塗抹抹，從內部補充營養也是關鍵。



醫師推薦4種抗氧化食物，有些營養素具有抗氧化的效果，能夠幫助減緩細胞老化，由內而外維持年輕肌膚。

4種抗氧化食物（按圖👇👇👇）

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「藍莓」富含抗氧化物質花青素

台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，藍莓含有高量的花青素，具有強大的抗氧化能力，能夠抑制自由基，減緩肌膚老化。可以將藍莓加入日常飲食中，例如搭配乳酪或穀物，或是直接食用新鮮藍莓，都是很好的選擇。

「甜椒」維他命C含量高

吳易儒提到，甜椒的維他命C含量是橙的兩倍之多。維他命C是一種強大的抗氧化劑，能夠促進膠原蛋白的合成，從而有助於保持肌膚的彈性。建議可以將甜椒切絲加入沙律中，或是作為炒菜的配料，增加料理的色彩和營養。

甜椒食用禁忌、甜椒挑選原則（按圖了解👇👇👇)

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「大蒜」富含硫化物 可提高抗氧化酵素活性

大蒜中含有的硫化物可以提高體內抗氧化酵素的活性，這對於減少皺紋和斑點有一定的幫助。吳易儒醫師建議，可以將大蒜切碎加入各種料理中，不僅可以提升食物的風味，還能攝取到大蒜的營養成分。

大蒜中含有的硫化物可以提高體內抗氧化酵素的活性，這對於減少皺紋和斑點有一定的幫助。(ji jiali@unsplash)

「番茄」內含番茄紅素 可預防膚色暗沉

吳易儒表示，番茄富含的「番茄紅素」是一種極強的天然抗氧化劑，能夠預防膚色暗沉。可以多攝取番茄，例如生吃番茄、製作番茄醬或是番茄湯，都是很不錯的選擇。

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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她也強調，只要多攝取含有抗氧化成分的食物，可以減緩細胞老化，自然就更有機會保持肌膚水嫩年輕，透過均衡飲食，搭配適當的保養，就能擁有健康亮麗的肌膚。

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