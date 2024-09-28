玫瑰花茶丨富含維他命C具抗氧化！這些人飲用需謹慎或增出血風險

玫瑰花茶也能刺激腸胃蠕動！



中醫師指出，玫瑰花茶富含維他命C、多酚等，具抗氧化、促進鐵質吸收的作用，還可紓緩情緒、調節腸胃，不過有5種族群飲用需謹慎，可能增加出血風險。

4種人不建議喝玫瑰花茶（按圖👇👇👇）

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台灣中醫師林湘宛在昌盛堂中醫診所的健康專欄表示，中藥會將玫瑰花作為藥材，通常是指玫瑰（Rosa rugosa）的乾燥「花蕾」，可以紓緩因情緒壓力，導致全身氣機與血流不順暢的症狀，例如胸悶、乳房脹痛、經期不順、經痛、抑鬱等，或是當壓力刺激自律神經並影響腸胃機能，像是消化不良、脹氣、便秘等消化功能障礙，玫瑰花也能調理腸胃通順。

林湘宛提到，玫瑰花茶富含維他命C、多酚等，具抗氧化、促進鐵質吸收的作用，可以維持氣色紅潤、調節肌膚狀況，但仍要留意盡量選擇有機或經過檢驗沒有農藥殘留，且產地來源標示清楚的玫瑰花，確保飲用時的健康安全，尤其具有藥性的食材更要遵守「中病即止」的原則，不可無限量的每日飲用。

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對於玫瑰花茶厲害的清腸效果，林湘宛提醒，在中醫理論中具有使腸胃之氣能順利運行的作用，在現代藥理學研究也提到玫瑰花能促進膽汁分泌與刺激腸胃蠕動，但有5種族群應避免飲用。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

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林湘宛列出「孕婦、行經期女性、即將動手術者」，因玫瑰花具活血化瘀作用，可能增加出血風險，建議淺嚐就好，另外，玫瑰花茶含單寧酸成分，喝多容易刺激腸胃黏膜，所以建議「腸胃虛弱、空腹者」避免量大或長期服用。

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