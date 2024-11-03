抗氧化食物｜鎖水嫩膚防老化醫提醒多攝4食物　牛油果宜吃多少？

肌膚保養不僅僅是外在的清潔與保濕，飲食中攝取健康脂肪也是維持肌膚健康、光滑有彈性的「關鍵」。



醫師建議，民眾可以在日常飲食中，適量攝取牛油果、橄欖油、堅果和三文魚等健康脂肪，能從內而外滋養肌膚，預防老化並強化肌膚屏障。

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快吃4種食物 用健康脂肪養肌膚

台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，美麗不只靠外用保養，吃對健康食物也能養出水嫩肌膚。他建議民眾在日常飲食中，可以試著攝取這些健康脂肪，讓肌膚從內而外變得更加健康、有光澤：

1. 「牛油果」含豐富單元不飽和脂肪酸 每天半顆補充養分

吳易儒建議，牛油果富含單元不飽和脂肪酸，能保護肌膚細胞、提升彈性，同時具有抗氧化作用，可預防肌膚老化。每天食用半顆牛油果，就能為肌膚提供充足的養分，讓肌膚更加健康。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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2. 「橄欖油」是天然保濕劑 從內而外滋潤肌膚

吳易儒表示，橄欖油富含維他命E和抗氧化劑，是天然的保濕劑。橄欖油不僅能對抗自由基對肌膚的傷害，還能從內而外滋潤肌膚，讓肌膚持久保濕，維持健康光澤。

3. 「堅果」富含Omega-3 強化肌膚屏障鎖住水分

吳易儒提到，杏仁、核桃等堅果含有豐富的Omega-3脂肪酸，能夠鎖住水分，強化皮膚屏障。每天食用一小把堅果，就能讓肌膚更加光滑柔嫩，減少水分流失。

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4. 富含Omega-3的「三文魚」 抗發炎還能對抗紫外線傷害

吳易儒強調，多吃三文魚除了對心臟健康有益，富含Omega-3能夠抗炎、增加皮膚彈性，所以在平時的食物中多攝取三文魚，就有助於抵禦紫外線對肌膚的損害，讓肌膚維持健康光澤。

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