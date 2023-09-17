番石榴營養｜降血糖助防大腸癌4好處　這樣吃反便秘應不應連籽吃?

許多人常說「吃番石榴籽會讓大便變硬，容易便秘」，究竟這是真的嗎？番石榴籽到底能不能吃？番石榴籽對人體有任何好處、功效嗎？《Hello醫師》一次解說！

文：張凱安 資料查核：台灣營養師蔡正亮／Hello醫師



番石榴籽可以吃嗎？

番石榴籽可以吃，而且不只不會導致便秘，還可能讓排便更通暢。番石榴籽的主要成分為難消化性的非水溶性纖維，其吸收水分後膨脹，增加糞便體積的特性，能促進腸道蠕動，使人產生便意，縮短食物殘渣通過腸道的時間。

番石榴果肉和籽營養成分（按圖看清👇👇👇）

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那為什麼有些人會覺得「吃番石榴籽後，大便會變硬」呢？那是因為他們吃番石榴籽的同時，未攝取充足的水分，非水溶性纖維進入腸道，變成糞便後，需要「水」來進行潤滑的作用，若只有纖維而沒有足夠的水分潤滑，糞便反而會太過粗硬，甚至形成「糞石」，更使便秘狀況加劇；舉凡牛蒡、竹筍及芹菜等非水溶性纖維蔬菜，都需要搭配大量水分，才能達到、潤滑腸道、通便的功效。

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番石榴連肉帶籽一起吃 4大好處

番石榴的果肉和籽各自含有不同的營養成分，果肉擁有豐富的鉀、維他命A、維他命C及葉酸，番石榴籽則含有較多的膳食纖維、蛋白質、鐵及鋅，因此吃番石榴時連肉帶籽一起吃，就能攝取更全面的營養，提供以下好處、功效：

- 抗氧化、抗老化：番石榴含有豐富的抗氧化劑，其中又以維他命C最為亮眼，堪稱水果的維他命C之王，其他營養素如槲皮素、和多酚類，能增強免疫系統，延緩老化。

- 預防大腸癌、腸胃疾病：非水溶性纖維在刺激腸道，促進排便的同時，也會減少致癌物質接觸腸道的時間，有助減少大腸癌、憩室炎的發生。

- 幫助減肥與體重控制：非水溶性纖維遇水膨脹的特性，也容易增加飽足感，可減緩食慾。

- 調節血糖控制：番石榴含醣量低，屬於低升糖指數的食物，即低GI水果，其難消化水溶性膳食纖，具有吸附膽鹽、糖分的作用，能減緩餐後血糖上升。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清👇👇👇）

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番石榴籽哪些人不適合吃？

- 剛接受腸胃手術者：番石榴籽纖維較為粗糙，腸胃術後初期不宜食用。

- 準備接受腸胃鏡檢查者：在接受腸胃鏡檢查前，病患不得食用任何高纖食物。

- 容易產生脹氣者：食用過量的膳食纖維，會被腸道內的有益菌利用，而產生大量氣體，因此，須注意份量控制，每次食用不超過100公克或一個拳頭的大小。

- 已有嚴重便秘問題：有嚴重便秘（便秘長達2~3週以上），建議直接就醫，接受專業治療，千萬不可再食用番石榴籽這類的高纖食物。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：芭樂籽可以吃嗎？會導致便祕嗎？芭樂籽功效、好處及禁忌】

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