火鍋陷阱｜吃麻辣火鍋暖胃變傷胃？ 醫生5招減腸胃負擔 1飲料勿喝

香港、台灣人1年四季都喜歡享用火鍋，當寒冷的天氣來臨時，麻辣鍋憑藉其香辣熱烈的味道成為不少人餐桌上的首選。



台灣國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，麻辣火鍋強烈的辛辣感可驅寒暖胃，滿足民眾味蕾和身體雙重需求，然而其辛辣、高油和重口味特性恐對人體的消化道產生影響，過量攝取容易引發消化不良、腸胃不適，甚至更嚴重的胃腸問題。

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麻辣鍋食材太刺激 醫示警：吃多傷胃

麻辣火鍋的鍋底主要由辣椒、花椒、牛油、豆瓣醬等高油脂、高刺激性的材料製成，陳柏諺指出，鍋中的辣味成分來自於辣椒中的辣椒素，其恐會刺激胃黏膜，促進胃酸分泌，過量的胃酸不僅可能引發胃灼熱，還會損傷胃壁，導致胃發炎或是胃潰瘍。

花椒則是麻辣火鍋中麻味的來源，陳柏諺坦言，對腸胃而言，過度攝入花椒恐加劇腸道蠕動，導致腹瀉或腸道痙攣等不適症狀。而麻辣鍋會使用大量蒜、蔥、薑等香辛料，雖然能夠增進食慾，但過量攝取會刺激腸胃黏膜，特別是對於消化功能較弱的人群，這些調味料容易導致胃腸的不適，如胃脹氣、腸胃炎等。

麻辣火鍋中的鍋底通常含有大量的牛油或其他動物油脂，陳柏諺強調，高油脂食物不易被消化，這些油脂容易在胃中滯留，導致消化不良、腹脹甚至胃酸逆流，長期攝取高脂肪食物還會增加患上膽結石和脂肪肝的風險。

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麻辣鍋攝取掌握5對策 降低腸胃負擔

民眾該如何在冬季健康享用麻辣火鍋？對此，陳柏諺提供以下建議：

1. 適量而止，避免過量：吃麻辣火鍋時，應注意適量，雖然辛辣的食物能刺激食欲，但過量的辣椒素和油脂會給腸胃帶來過度負擔，因此建議每次食用麻辣火鍋時控制攝取量。

2. 選擇多樣化食材，增加蔬菜比例：麻辣火鍋通常以肉類為主，但建議在涮火鍋時多選擇一些富含纖維的蔬菜，如白菜、菠菜、豆芽、菇類等。蔬菜不僅能增加食物的多樣性，還能幫助促進消化，減少油脂和辣味對腸胃的刺激。

3. 適量搭配清淡湯底或鴛鴦鍋：為了降低麻辣的影響，可以選擇鴛鴦鍋，這樣可以將辛辣的食物和清淡的湯底結合起來，減少對腸胃的刺激，而清湯或菌菇鍋底相對溫和，不會過度刺激腸胃，同時也能中和麻辣火鍋的油膩感。

4. 避免冰冷飲料的搭配：許多人喜歡在吃麻辣火鍋時喝冰飲來解辣，但這種做法會對胃腸造成更大的負擔，冰冷飲料與火鍋的高溫形成強烈反差，容易引發胃痙攣或腹痛。建議選擇溫水或溫茶來搭配火鍋，不僅能解辣，還能保護胃腸健康。

5. 飯後適當運動，促進消化：在吃完麻辣火鍋後，建議進行輕度的運動，如散步，以促進食物的消化，不要立即躺下或坐下，以免影響胃腸的蠕動，加重消化不良的問題。

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陳柏諺強調，麻辣火鍋作為冬季的美食佳品，雖能帶來愉悅的味覺享受，其高辣、高油的特性對消化道的影響不可忽視，尤其在寒冷的冬季，消化功能相對減弱，應該更加注意，透過飲食調整和健康的進食習慣，並且合理搭配食材、適量控制麻辣的攝取頻率，才能在享受麻辣火鍋的同時，保持消化道的健康。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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