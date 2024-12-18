火雞營養｜瘦身助眠蛋白質勝豬牛雞！最佳配搭10款蔬菜 1類人慎食

很多人跟著西方人吃感恩節火雞大餐，接下來聖誕節也將到來，整個月可能到處都可以看到烤火雞相關美食，不過台灣新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊提醒，火雞是高蛋白質、高礦物質、高鈣、低脂肪、低膽固醇、低熱量的肉類，富含色胺酸，能幫助人體製造血清素，能幫忙紓緩情緒、使人快樂還能助眠，有「最強白肉」之稱。



但是火雞肉同時也屬於高磷、高鉀的代表食物，對於慢性腎臟病患者來說，火雞大餐可不能隨心所欲地享用。

4要點享受大餐不怕胖（按圖👇👇👇）

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火雞營養價值高 減重者最愛卻隱藏危機

王婷翊表示，在牛、羊、豬、雞、火雞和山羊這六種常見肉類中，火雞肉的蛋白質、磷和鉀含量最高，但脂肪含量卻最低。這樣的營養組合對於健康人士或想要控制體重的人來說是最佳選擇。然而，對腎臟病患者而言，火雞肉的「三高組合」需要適量控制。此外，若搭配節日經典配菜如薯仔、粟米和南瓜等高鉀食物，腎臟病友更需小心留意。

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腎友享用火雞 分量與配菜是關鍵

台灣王婷翊醫師建議，腎臟病患者並非完全不能享用火雞，關鍵在於控制分量並選擇適當的配菜。主食肉類選吃火雞肉時，建議搭配低磷、低鉀的蔬菜，如椰菜花、絲瓜、茭白筍、茄子、洋蔥、椰菜、白蘿蔔、甜椒、青椒及冬瓜等。這些蔬菜不僅低磷低鉀，還富含多種維生素和膳食纖維，是絕佳的選擇。透過適當搭配，腎臟病友在這段充滿節慶氣氛的季節裡也能享受火雞肉美食，同時避免增加腎臟負擔。

腎友冬季養生 土雞和山羊肉更勝火雞

王婷翊指出，雖然火雞肉有許多優點，但是在肉類營養表上，除了蛋白質特別高以外，其他營養價值不如「土雞肉」和「山羊肉」。她說明，土雞肉和山羊肉雖然熱量和脂肪含量較高，但蛋白質含量也很高，鐵質含量充足，且磷與鉀的含量相對適中，也成為洗腎且貧血患者的優質選擇。而牛肉雖然含鉀量略高，但仍是蛋白質與鐵質的最佳來源，在秋冬季節大家都想吃點肉增加體力之際，都是健康的好選擇。

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台灣王婷翊醫師提醒，火雞肉雖然營養價值高，但對於慢性腎臟病患者而言，需要特別注意攝取量和搭配的配菜。透過適當的選擇和搭配，腎臟病友也能在節日期間享受美食，同時兼顧健康。在秋冬季節，除了火雞肉外，土雞肉、山羊肉和牛肉也是營養價值高且適合腎友的肉類選擇。

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