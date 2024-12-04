台式飲品丨半糖熱量=半碗白飯？營養師推1款茶健康減糖 4類人不宜

喝台式手搖飲品已成為許多人的生活習慣，但過量攝取恐怕會對健康造成影響。



台灣營養師廖欣儀指出，市售台式手搖飲品含有高糖、高熱量，即使選擇半糖，熱量仍相當於半碗白飯，長期下來可能導致肥胖、胰島素阻抗、代謝症候群等問題，增加心血管疾病風險，加速身體老化。

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台式手搖杯飲料的隱憂

廖欣儀表示，一杯700c.c.全糖綠茶含糖量高達55克，熱量相當於一碗八分滿白飯，而半糖綠茶的熱量也有150大卡，等同半碗白飯。許多人認為選擇半糖或3分糖就能健康一點，但事實上，這些額外的糖分對身體而言都是一種負擔。除了可能導致肥胖，還可能因攝取過多糖分而誘發胰島素阻抗、代謝症候群，進而提高心血管疾病機率，害身體老化。

喝茶好處多但須注意

撇除糖分，廖欣儀說明，喝茶其實對身體很好，因茶葉中含有許多種類維他命、礦物質等營養素，另外還有兒茶素、咖啡因、茶胺酸與抗氧化物質，特殊的營養素可用來針對個人需求來做身體調養。想喝飲料的時候，不妨偶爾自行沖泡無糖茶來取代台式飲品，既能減糖又健康。

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自製陳皮桂花烏龍茶

廖欣儀提供一款「陳皮桂花烏龍茶」的自製配方，將3克陳皮、5克桂花、5克烏龍茶葉放入杯中，倒入500c.c.熱開水，浸泡5分鐘後濾出茶葉即可飲用。不過她也提醒，腎病患者、易失眠者、腸胃道疾病患者（如胃酸倒流）及幼童，平日不應大量飲用茶類飲料，建議先諮詢醫生意見再決定是否飲用。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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