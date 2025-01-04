豆製品營養｜日本研究揭臭豆腐含1成分　可改善更年期骨質疏鬆

發酵的豆製品已被證實有益健康！台灣醫師錢政弘表示，日本研究發現，進入更年期的婦女若補充雌馬酚，有助改善更年期症狀，在各種豆製食品中，以台灣臭豆腐的雌馬酚含量最多。



台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在Facebook上發文表示，民眾若想補充好菌，可以吃天然的發酵食物，例如味噌、納豆、德式酸菜、乳酪、芝士、天貝等。

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以補充好菌而言，錢政弘認為，同屬發酵過的豆製品臭豆腐並沒有營養價值，原因是臭豆腐通常不是高溫油炸，就是當鍋物蒸煮，導致好菌難以存活。

不過，近年來日本的研究指出，進入更年期的婦女若補充雌馬酚（S-equol）有助於改善更年期的症狀（例如臉潮紅），與骨質疏鬆。錢政弘說明，雌馬酚是大豆異黃酮被腸道菌分解後的產物，有類似雌激素的生理作用。

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日本的研究發現，在各種豆製食品中，以台灣臭豆腐的雌馬酚含量最多。至於要吃多少臭豆腐才有效？錢政弘表示，目前還未找到相關的研究佐證；而不喜歡臭豆腐的民眾，也可選擇豆漿、豆腐，即可獲得大豆異黃酮。

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