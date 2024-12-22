30年糖尿婦腎功能下降不宜吃糙米　醫推4食物補充熱量＋飲食4原則

李太太罹患糖尿病已經30年了，近1年回診抽血報告發現腎功能逐漸下降，但因血糖控制的關係，她只知道要少吃白米飯，多吃糙米或五穀類當主食，對控制血糖比較有幫助，也要多吃蛋白質才不會肌少症。可是腎功能不佳的人就不適合吃糙米，讓李太太一時慌張起來，甚麼都不太敢吃，1個月內體重就掉了2~3公斤。



在限制蛋白質攝取時，要以高生物價優質蛋白質為主，避免加工肉品，如香腸、肉鬆、肉乾、熱狗、火鍋料等。（Canva）

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據台灣衛生福利部2023年十大死因統計，糖尿病位居第5名。糖尿病是一種漸進式疾病，患者通常不會感覺到立即性的危害，但若長期未控制好血糖，則易引起各種併發症，其中腎病變，就是台灣人最常見併發症之一。

台灣成大醫院斗六分院營養師胡靖意表示，當糖尿病患血糖與血壓控制不佳時，高血糖、高血壓會加重腎臟的工作，使腎絲球增生肥大、過濾率增加及纖維化等病變。 此時，蛋白質便會由小便排出，出現所謂的蛋白尿。

所以當糖尿病病人併發腎病變時，首要先將血糖與血壓控制穩定，再調整飲食中碳水化合物、蛋白質與脂肪的分配比例。

飲食控制4大原則：

・充足熱量

・高生物價蛋白質（植物性+動物性）

・低磷鉀食物

・低氮澱粉補充



胡靖意解釋，對於腎病變患者，充足的熱量攝取是非常重要的，因為當熱量不足時，身體會分解肌肉組織作為熱量來源，肌肉分解會產生含氮廢物，加重尿毒素堆積，加速腎功能惡化。

不同期別的慢性腎病，要留意的飲食重點也不同，如下表：

胡靖意建議，在限制蛋白質攝取時，要以高生物價優質蛋白質為主，避免加工肉品，如香腸、肉鬆、肉乾、熱狗、火鍋料等。第3b期起，外加需注意磷、鉀攝取，避免如肉汁、菜湯、果汁、各式燉補湯品、麥片、糙米、堅果類及麵包類等。

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為了充足營養，又需避免攝取過多蛋白質，可利用低氮澱粉（如冬粉、米粉、碗粿、番薯等）來補充熱量；但必須注意，低氮澱粉屬於碳水化合物，過量時血糖是會上升的，其份量可計算在日常飲食中，便能安心食用。

此外，飲食中膳食纖維的攝取也是不可或缺，除了維持血糖穩定之外，還提供益生質，維持腸道好菌生長，降低發炎反應。 胡靖意說，台灣人對於補品（包括保健食品）有特殊的心理寄託，市售的保健食品項目多到眼花撩亂，其實最主要還是掌握好自我健康飲食份量原則，按時服用藥物，擁有良好運動習慣，便能控制好血糖延緩腎病變的發生。

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