大蒜營養｜抗氧化助防腸癌宜放進1種油保存？切碎放10分鐘吃更佳

華人料理少不了大蒜，除了是萬用的辛香料，對 健康的功效也是不容小覷，台灣張適恆醫師表示，大蒜裡富含多種能抑制癌細胞的有機硫化物，建議先切碎、置放10分鐘後再生吃，一天大約吃2瓣大蒜，就能有益健康。



台灣急診科醫師張適恆在YouTube頻道指出，大蒜屬於蔥屬蔬菜，含有多種能抑制癌細胞的有機硫化物與植化素，例如槲皮素和類黃酮，有流行病學研究顯示，每天吃最多蔥屬蔬菜能有效降低罹患胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌、乳癌的風險。

按圖了解9個大蒜的健康好處👇👇👇

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張適恆指出，大蒜裡最重要的活性物質就是大蒜素，屬於一種硫化物，建議大概每天吃10克，大約2瓣大蒜。要讓大蒜素充分釋放，可以透過切碎，或是置放10分鐘以上後生吃讓大蒜素完全釋放，吃出抗癌效果。

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台灣營養師劉怡里指出，大蒜中含有蒜素和類黃酮，這些成分能有效防止腫瘤增生，並且抑制致癌物質的生成。此外，大蒜還含有亞硝胺，這種物質能增強免疫力，對預防胃癌和大腸癌等癌症有明顯作用。另外，劉怡里透露，有研究發現，大蒜保存於橄欖油中，可增強植化素功能，進而提升抗氧化、抗癌作用。

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