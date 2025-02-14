家樂牌　火鍋湯底食譜｜幫你輕鬆搞掂鮮味湯底

無論是熱焫焫的夏天，還是凍冰冰的冬天，香港人最愛就是打邊爐。尤其近日天寒地凍，與親朋好友聚埋一齊一邊烚下烚下，一邊傾吓偈，就是最佳聯誼活動。不過，經常出街打邊爐又貴又限時，不如自己在家搞掂，經濟實惠之餘，湯底與食材又可以揀自己愛吃的新鮮靚貨！但是想起要整湯底就頭痕？不用怕！只要有家樂牌濃湯寶或者家樂牌純鮮清雞湯，就能輕易煮到靚湯底，簡單方便又好味！以下就教你 5 款不同口味火鍋湯底，無論喜歡濃郁還是清甜口味，都可以在家輕鬆煮到滿足全家人的選擇！今個周末，不妨在家用家樂牌湯底煮出簡單又滋味嘅火鍋湯！

家樂牌 助你輕鬆煮出專業湯底！

想煮出專業級湯底，不必又買雞又買豬骨，只需家樂牌純鮮清雞湯，或家樂牌濃湯寶，無論是濃郁或清甜的湯底，都能幫你輕鬆搞掂！家樂牌純鮮清雞湯採用100%天然靚雞的雞肉原料熬製而成，無添加激素#，鮮甜濃郁，無需額外調味，已經可以作為完美的湯底基礎。無論用來煮火鍋湯底、炒餸還是煮家常湯品，都可以輕鬆提升味道層次感。

而濃湯寶提供多款口味，包括鮮雞清湯、鮮雞濃湯、豬骨、鮮魚、牛肉及鮮菇，每粒濃湯寶都是用上佳材料慢火熬製，保留食材的營養及精華，一粒就可以煮出濃郁鮮味的湯底，快速又方便！

最重要的是，家樂牌湯底無添加味精*、無人造色素*、無防腐劑*，讓你一家大細食得安心又健康！

*製作過程中，不添加味精、人造色素及防腐劑

#無添加激素飼養靚雞

暖笠笠湯底提案 5款湯底滿足全家人嘅口味

1. 日式壽喜燒湯底 - 家樂牌濃湯寶豬骨濃湯

壽喜燒湯底是日式火鍋的經典代表，湯底濃郁咸香，帶有清酒及味醂的甜美味道，再用家樂牌濃湯寶豬骨濃湯打底，令湯底更加有層次。濃湯寶以慢火熬製的濃郁豬骨精華，為壽喜燒湯底提供咸香的基調，配搭牛肉片等食材，湯汁滲入材料中，入口即化，滿嘴鮮甜香濃。

材料：

家樂牌濃湯寶豬骨濃湯2粒

鮮冬菇4個

金菇1包

甘筍1條

大白菜（紹菜）1/2個

日本大蔥1棵

油揚豆腐2塊

豆腐1件

牛肉片1盒

雞蛋1隻

調味：

清酒100毫升

味醂100毫升

醬油2湯匙

砂糖1湯匙

水1500毫升

做法：

1. 鮮冬菇鎅十字花紋，甘筍切片，大蔥斜切段，油揚、豆腐切塊。

2. 煲滾一鍋水，放入家樂牌濃湯寶豬骨濃湯，煮開拌勻。

3. 倒入清酒、味醂、醬油、糖拌勻，放入材料煮滾，打入雞蛋。

2. 椰子花膠雞湯底 - 家樂牌濃湯寶鮮雞清湯

這款椰香四溢湯底，椰青水的天然清甜味道結合家樂牌濃湯寶鮮雞清湯的雞湯底，令整個湯底香濃之餘又帶有淡淡清甜椰香。家樂牌濃湯寶用精選靚雞原料長時間慢火熬製，保留雞湯的精華，將湯底提升至更高層次。加入花膠等高級食材，吸收湯底鮮味後口感嫩滑彈牙，杞子及馬蹄帶來淡淡清甜感，令成鍋湯底滋補又不膩，最適合一家大細一起圍爐飲靚湯！

材料：

家樂牌濃湯寶鮮雞清湯2粒

雞半隻

急凍花膠（火鍋用）1包約500克

椰青水800毫升

椰子（已切條）

杞子15克

馬蹄2粒

水1500毫升

醃雞材料：

薑片3片

蔥少許

紹酒2湯匙

做法：

1. 雞洗淨切件，放入紹酒、薑片、蔥醃半小時。花膠洗淨瀝乾。

2. 鍋內放家樂牌濃湯寶鮮雞清湯、椰青水，加入花膠、馬蹄、杞子煲滾半小時。

3. 放入雞件煮滾5分鐘即成。

3. 鮮菇豆乳美顏湯底 - 家樂牌濃湯寶鮮菇清湯

低脂又養顏的食譜！家樂牌濃湯寶鮮菇清湯是這款湯底的靈魂所在，恰到好處的菇香同清甜味道，為湯底打好基礎。再加入無糖豆乳，令湯底更加濃滑順口，更帶有天然的豆香。金菇、本菇、雞髀菇等多款新鮮菇類在湯底慢慢煮出鮮味，令湯底更加豐富有層次，還有養顏效果！特別適合注重健康同注重靚靚肌膚的朋友！

材料：

家樂牌濃湯寶鮮菇清湯2粒

大白菜1/2棵

金菇1包

本菇1包

雞髀菇2隻

大蔥1棵

絹豆腐1件

甘筍1條

腐竹1片

無糖豆乳500毫升

水1500毫升

做法：

1. 大白菜洗淨切件，本菇、金菇去掉底部，大蔥斜切段，豆腐切粒，雞髀菇、甘筍切塊。

2. 煲滾一鍋水，放入家樂牌濃湯寶鮮菇清湯，煮開拌勻。

3. 倒入豆乳、放入所有材料煮5分鐘完成。

4. 芫荽皮蛋魚片湯底 - 家樂牌純鮮清雞湯

廣東火鍋中的經典，亦是芫荽控的最愛！家樂牌純鮮清雞湯為這款清甜又鮮香的湯底點睛！家樂牌純鮮清雞湯用100% 靚雞原料熬製而成，湯底鮮甜有層次。魚片在滾湯中煮熟，嫩滑鮮甜，豆腐滑嫩，芫荽散發陣陣清香，令湯底更加清新解膩。用家樂牌純鮮清雞湯做湯底，不用額外加調味，已經煮出餐廳級的火鍋湯底，簡單快捷！

材料：

家樂牌純鮮清雞湯1000毫升

急凍魚片1包約400克

皮蛋2隻

豆腐1盒

芫荽1棵

蔥1棵

薑片3-4片

水500毫升

做法：

1. 芫荽浸泡10分鐘後沖水，去掉根部，切半。

2. 皮蛋切件一開四，蔥切段，茶瓜洗淨瀝乾。

3. 煲滾一鍋水，放入家樂牌純鮮清雞湯，煮開拌勻。

4. 加入皮蛋、豆腐、芫荽、薑片、蔥煲滾，放入魚片煲5分鐘即可。

5. 酸菜魚湯底 - 家樂牌純鮮清雞湯

酸辣湯底是邊爐界新寵，家樂牌純鮮清雞湯為酸菜魚湯底濃郁鮮甜的底味，結合酸菜的爽脆酸香，以及辣椒的微辣刺激，味道層次豐富，令人一啖接一啖停不了口。魚片嫩滑多汁，吸滿湯底精華，整鍋湯底還加入芽菜、豆卜等食材，令口感更加豐富。喜歡重口味的朋友一定喜歡！

材料：

家樂牌純鮮清雞湯1000毫升

急凍魚片400克

酸菜250克

芽菜100克

豆卜5粒

花椒油½湯匙

蒜蓉適量

紅辣椒3條

花椒適量

糖少許

米酒1湯匙

薑適量

芫荽適量

水1000毫升

做法：

1. 酸菜略洗，擠出水分後切細備用。

2. 中火燒熱鍋，加入花椒油及花椒爆香。

3. 加水，放入家樂牌純鮮清雞湯、米酒、糖煮滾拌勻。

4. 加入酸菜、芽菜、豆卜，芫荽等其餘材料，大火煮5分鐘，放入魚片煮5分鐘即成。

不止湯底 還仲有更多用途！

家樂牌的湯底系列不單止是煮火鍋湯底的首選，更適合平日煮麵、煮湯餃、炒餸甚至整家常湯品都超方便！用家樂牌純鮮清雞湯或濃湯寶，幾分鐘就可以煮出餐廳級湯底，慳時間又慳力，簡單快捷又好味，讓你在忙碌的生活中都可以輕鬆煮到靚餸。今個冬天，就用家樂牌煮幾款特色火鍋湯底，同屋企人一齊圍爐，享受暖笠笠嘅幸福時光！