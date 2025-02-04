隔夜餸保存｜年菜吃不完放涼後再雪？專家7招防病毒第1樣最易忽略

現成年菜愈來愈受歡迎，但如何正確加熱才能兼顧美味與安全呢？台灣食藥署提醒，年菜復熱應掌握「收、存、加熱」原則，並以電鍋或蒸鍋加熱為佳，避免反覆加熱。烹調時也要注意食材衛生和加熱溫度，才能有效降低細菌滋生和食品中毒的風險。



年菜保存和復熱有訣竅！3招避免細菌滋生和食物中毒

台灣食藥署表示，冷凍食品的溫度應保持在0到7℃、冷藏食品則須維持在-18℃以下，同時應依包裝上建議的溫度環境迅速儲存，並避免反覆解凍再冷凍，以免影響食品的品質。

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在料理年菜時，台灣食藥署表示，細菌最適合生長的溫度為7至60℃，處於此溫度範圍內時就會迅速繁殖，菜餚若長時間處於此區間，容易孳生細菌及毒素。為降低食品中毒風險，務必時遵守下列3大原則：

1. 復熱溫度：復熱年菜時，確保加熱溫度達70℃以上，可殺滅大部分微生物。

2. 復熱次數：避免多次復熱，使菜餚反覆處於危險溫度帶。

3. 適量準備：酌量準備每一餐，用心為家人準備料理的同時，減少食材浪費，也降低食品中毒風險。



秋冬季節諾如病毒盛行 落實5要2不原則預防食品中毒

為確保食用安全，台灣食藥署提醒民眾，應謹記「5要2不」原則，預防食品中毒。烹調和進食前要徹底洗手，食材要新鮮，生熟食要分開處理，食物要加熱至中心溫度70℃以上，烹調後的食物要儘快冷藏保存。

1. 要洗手：烹調或進食前務必用肥皂澈底洗手，食材也應以流動潔淨水源清洗，降低微生物傳播風險。

2. 要新鮮：選購新鮮食材，特別是海鮮、肉類等容易被細菌污染的食材，確認來源安全。

3. 要生熟分開：生熟食材及刀具砧板應分開存放與處理，避免交叉污染。

4. 要澈底加熱：烹煮食物時應加熱至中心溫度達70℃以上，蠔、蛤蠣等貝類開蓋後需持續加熱3-5分鐘再食用，杜絕生食風險。

5. 注意保存溫度：烹調後的菜餚，如果沒有立刻食用，應儘快冷藏，放涼後才能冰的觀念落伍囉！



此外，不要飲用未經處理的水源，防止細菌或病毒感染。不採食不明動植物：尤其是不明菇類，避免因誤食而中毒。

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值得注意的是，秋冬為諾如病毒的盛行季節，該病毒透過食物傳染，也會人傳人而快速擴散。若食用受污染的食物或未澈底加熱的海鮮，如蠔或蛤蠣，容易引發嚴重的腸胃道症狀。台灣食藥署提醒，在烹煮海鮮時務必延長加熱時間，才能有效降低諾如病毒感染風險。

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