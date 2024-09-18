消滯茶食譜｜山渣羅漢果水健脾清腸胃3類人不宜　助消化凍或熱飲?

中秋節吃月餅吃多了，總覺得有點飽飽滯滯、消化不良的感覺？中醫曾覺知推薦了一款山楂羅漢果水，助你紓緩胃部消化不良。

攝影：潘樂蓉



消滯茶食譜｜熱飲助消化 凍飲更飽滯

吃月餅時不少人喜歡配合飲品，但冷飲會傷脾胃，令消化功能減弱、增加胃部負擔。相反，熱飲反而幫助消化，如檸檬水或茶，可紓緩飽滯感覺。曾覺知醫師指山楂羅漢果水具消滯開胃的作用。桂圓及紅棗均補心脾、益氣安神；羅漢果則潤肺生津。但正因消積化滯、活血化瘀，但孕婦、胃潰瘍及胃酸過多人士則不宜服用。

山渣羅漢果水食譜

山楂羅漢果水（3-4人分量）

材料：

山楂10克

桂圓10粒

紅棗10粒

羅漢果1個



做法：

1 紅棗去核，羅漢果壓散。

2 把所有材料洗淨，一同放入煲內，加入清水，煲30分鐘即成。



不失敗秘訣

~山渣消積化滯、活血化瘀，但孕婦、胃潰瘍及胃酸過多人士則不宜服用。



按圖看山渣羅漢果水主要材料及功效：

山渣：消積化滯

羅漢果：潤肺生津

紅棗：補中益氣，養血安神

桂圓：補心脾，益氣血。

消滯健脾穴位｜內關穴、天樞穴

遇消化而引起胃痛不適時可按壓內關穴及天樞穴，有和胃理氣、健脾消滯的功效，可紓緩胃痛不適。

內關穴：手腕橫紋下3隻手指的寬度，位於兩筋之間。



內關穴（VCG）

天樞穴：以肚臍為中心，向兩旁延伸3隻手指的寬度。



天樞穴（VCG）