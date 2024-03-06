便秘｜消化不良臉色黯淡！營養師推5類食物改善腸道健康香蕉大蒜

不健康的腸道可能會影響消化，導致臉色黯淡。



營養師強調，若體內毒素無法排出，就會反映在皮膚狀況上，建議透過補充纖維、益生元、益生菌、多酚及水分來改善腸道健康。

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張語希在Facebook專頁《營養師張語希》發文表示，不健康的腸道會引起消化問題，一旦體內毒素排不出來，就會反映在皮膚上， 因此照顧腸道就是在呵護肌膚，建議平時可補充下述食物，有助於改善腸道健康：

1. 纖維：攝取燕麥、水果、蔬菜等，可增進腸道蠕動；

2. 益生元：可食用香蕉、大蒜來補充，為腸道益生菌提供養分；

3. 益生菌：乳酪、納豆等食物富含益生菌，可改善腸道菌群；

4. 多酚：多酚具抗氧化作用，可強化腸道屏障，建議多吃藍莓、黑朱古力；

5. 水分：補充足夠的清水、椰子水，可保持腸道濕潤和幫助排毒。

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張語希提醒，女性或愛美的朋友，除了勤擦保養品、作息正常與均衡飲食之外，也可以額外補充優化腸道健康的營養素，以保持腸道及肌膚健康。

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