新年習俗2026｜大除夕/初一至十五禁忌+開運秘笈+吃1類湯圓窮全年

新年習俗｜赤口人日元宵外 還有送窮子婿如意

過農曆新年，傳統上民間有不少忌諱與習俗，例如吃團年飯、開年飯時叫多些好意頭菜式，取其美好寓意。時代更替，潮流演變，原本在春節中要守的禮儀及禁忌，你尚認識又跟着做的還有多少？

從「送灶、開炸、撈起、辭年、新歲、開年、赤口、迎灶、送窮、人日、子婿如意至元宵」，農曆新年的禁忌與習俗，反映了中國傳統社會對家庭和農業的重視，形成了民族獨特的過節風俗。以下概括一些比較多人跟隨會做的過年習俗，從中你了解幾多寓意？

新年派利是、收利是傳統習俗之一，有什麼需要注意？（資料圖片）

新年習俗【年三十／大除夕】除夕夜守歲 團年要剩飯

臘月三十，俗稱歲除、除夕、過年，2026年則只有年廿九。除夕意即舊歲至此晚而除，翌日將換新歲，燈火不滅將一切邪瘟病疫趕跑，預示來年萬事如意。大家忙於辦年貨辭舊迎新，傳統上於年三十下午，會敬備牲禮祀神祭祖，稱為「辭年」。在除夕夜守歲，祈求闔家團圓平安對華人來說已紮根心底。不過，沒有年廿九，辭年便要在年廿九進行了。

1. 除夕夜全家齊聚吃團年飯，吃得愈晚愈好。要大魚大肉，過年飯要有餘，留到年初一吃，寓意去年的用不完，年年有餘。

2. 吃魚，留下魚頭魚尾不吃，象徵「年年有餘」。

3. 吃元寶形水餃，古時或會藏着金幣，如果咬到餡中有金幣的，會全年好運財旺。

4. 吃湯圓，表示「闔家團圓」。

5. 吃年糕，意味「步步高陞」。

6. 吃韭菜，代表「長長久久」。

7. 吃長年菜，一是芥菜。芥菜的葉片大而長，象徵長命百歲，苦盡甘來。菠菜揀紅根菠菜，意沾紅色喜氣。長年菜不可切斷，也代表「長命百歲」。

8. 米缸及水缸要「聚財」，不能空著，避免一年之中有斷糧之憂。

9. 不能倒油，是非常不吉利的事情。不論點燈的油及炒菜的油都小心「伺候」，不能亂；不能潑，潑了油，等於「倒了竈（灶）」，來年會倒霉。

10. 「賣懶」，小朋友去鄰家拍門大叫「財神到」，並遞上一張寫上「財神」的紅紙，鄰居要開門派利是回禮。

新年習俗【年初一 】忌吃粥 睡午覺

最多人講究年初一跟隨傳統習俗，事事小心不犯禁忌，以免影響來年的運勢，忌吃粥，忌食鹹湯圓，不能開火煮新飯，忌睡午覺等，究竟為了什麼？

1. 年初一祭祖，在祖先神位上放紅棗、糖冬瓜、花生糖及水果等，一家人燒香誠心拜祭。

2. 要吃齋菜，切勿吃肉，忌殺生，殺生見血，為不祥之兆，會引起血光之災。

3. 吃不完的年糕，不能掉，放到發霉，有「發、發」聲的意頭。

4. 早上切勿吃粥和稀飯，此舉是貧窮的象徵，新年第一餐吃粥，恐來年過貧窮的生活。

5. 切勿吃鹹湯圓，因為鹹湯圓又名「乞丐飯」，特別做生意的人更不該吃，否則全年貧窮。

6. 不能開火煮新飯，初一要吃除夕留下的過年飯，寓意舊年的食物吃不完，今年仍有餘剩。

7. 切勿吃藥，否則來年容易多病痛，除了真的生病不吃不可之外。

8. 過年期間要儲存足夠的柴米油盬，填滿容器，不能空置。

9. 忌睡午覺，會影響來年事業運，古訓謂：「禁晝寢」，勸人不要怠懶。

10. 不能揭開簸箕，因為古人將水視為財，揭開簸箕用水，意味財氣外流。

過了年初一，整個「新正頭」至正月十五，其中有幾項宜忌也很重要，分別在年初二、年初三、年初五、年初七及正月十五。想全年吉星拱照，送窮迎財神，工作或學業上的成績出類拔萃，應該吃甚麼討好兆頭？

新年習俗【年初二】開年飯9餸1湯 第1口先吃齋

1. 古人在年初二即「頭禡」日子開年，要吃「開年飯」寓意全年五穀豐收。

開年飯最好有9餸1湯，寓意「十全十美」。記得第一口先吃齋菜，取意頭「開齋」，意即發市，特別做生意或經紀的朋友要留意。

2. 外嫁女回娘家拜年，帶回娘家的禮物，數目要雙數不能單數，因為單數一般用於白事上。

新年習俗【年初三】赤口不宜拜年 晚上提早睡

1. 年初三又叫「赤狗日」，即「赤口」，容易與人發生口角爭執，不宜拜年。

2. 年初三是「老鼠娶親」的日子，所以應該提早睡覺，免打擾老鼠的親事。當晚也有「老鼠分錢」的習俗，在家中撒鹽、米和糕餅，這些給老鼠的食物稱「米粧」，寓意在新年間與老鼠共享收成。

新年習俗【年初五】吃餃子防是非 「送窮」倒垃圾

1. 必須吃餃子，俗稱「捏小人嘴」，免除讒言是非。餃子的形狀與金元寶相似，吃餃子也是慶祝財神誕辰的方式。

2. 初一到初四的垃圾為「財氣」，但到初五以後，垃圾變成「窮氣」，要「送窮」！將農曆年期間的垃圾清理乾淨，放炮竹，掃走窮運，迎財運。

3. 《燕京歲時紀》及《清裨類鈔》記載年初五，北方稱謂「破五」，南方稱為「隔開」，即前四天的禁忌可以在這一天破除。

新年習俗【年初七】「人日」開運吃及第粥

1. 年初七又稱「人日」，古人會吃粥開運，為討吉利要吃及第粥。吃及第粥取「及第」高中狀元，名列前茅之意。

2. 有人吃七菜粥，用七種菜做成粥，於年初七吃取吉兆，延續運。

3. 星馬華人會吃撈起，代表風生水起，材料包括魚片、生菜絲、西芹絲、紅蘿蔔絲、沙葛絲、黃瓜絲、紫包菜、薑絲等。

新年習俗【正月十五】吃湯圓圓滿過年

1. 吃元宵（湯圓），天有圓月；碗有湯圓，寄寓家家戶戶圓滿團圓。由明代開始，春節慶祝至五月十五（元宵節）正式結束，民間會有熱烈慶祝，因此元宵有「小過年」之稱。

元宵湯圓食譜｜蛋撻湯圓/雞蛋仔湯圓5款神仙食法 超簡單懶人最啱