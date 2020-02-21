【降血糖飲食】靠秘製洋葱湯88歲日本名廚治好糖尿病！（附食譜）

「三高」問題，人到了某個年紀便會開始遇到，而且還有年輕化趨勢。這次想集中講血糖高的問題。儘管血糖高不一定代表患糖尿病，但長期不管的話，血糖高亦容易導致心血管疾病。日本有一位名廚，40多歲時確診糖尿病，血糖升至200毫克/分升（mg/dL），但他憑着每日飲用自己煮的洋葱湯，結果到現在88歲仍然身體健康，血糖穩定地維持在130mg/dL左右，現在就拆解這個神奇洋葱湯的秘密吧！ 攝影：鄧穎琪

血糖高，到底血糖值幾多才算高？幾多是正常？首先，飯後血糖值一定會比空腹時高，以20至65歲的成人來說，空腹血糖控制範圍應為80-130mg/dL，而餐後2小時血糖值約是80-160mg/dL；65歲以上人士，空腹血糖與餐後血糖分別應為90-130mg/dL以及90-150mg/dL。若超過控制範圍，便代表血糖值過高。

日本名廚窪田好直是昭和天皇御廚的弟子，為著名西餐廳「グリル満天星麻布十番」總料理長，他是西洋料理的權威，亦著有飲食書籍。1932年生於東京都的他現年88歲，仍然身壯力健，永不言退，沒想到原來他早在40多歲時已被醫生診斷患有糖尿病，只是用獨門秘方來降血糖，將血糖值維持在理想水平。

窪田好直先生是日本名廚，靠著自家製的洋葱湯，竟成功治好糖尿病，幾十年來都沒有復發。（圖片來源：manten-boshi）

據說窪田好直被確診後，醫生勸他注射胰島素及食藥等等，卻被他拒絕了，身為廚師的他希望從食療方面入手，便煲了一個獨門洋葱湯，早晚各飲1碗，盡量在餐前服用。結果，窪田先生的血糖值逐漸回落，現在長期維持於130mg/dL，數值比不少人還要好。

到底這個洋葱湯是怎麼做的呢？請參考下圖食譜：

洋葱湯食譜

說實話，這個洋葱湯比我想像中好喝多了，之前煲過其他雜菜湯味道都偏淡，但今次這個味道很足，每一口都是洋葱的甜味，最後我連下胡椒調味的步驟都省掉。製作這個洋葱湯步驟十分簡單，即使你本身是入廚新手都不用擔心，惟獨是切洋葱時可能會流淚，但只要按照以上食譜圖的小貼士：「先切走根部球莖，之後將洋葱放在雪櫃冷藏10分鐘，或是浸凍水10分鐘。」洋葱的刺激物便會揮發。

煲好的洋葱湯可在雪櫃存放約1星期，你可按需要去增加分量，每日翻熱飲用。煲湯用的材料全在日本超市買到，以上食譜圖是根據窪田先生最原汁原味的版本，未有任何刪改，不過我自己煲的時候就作出了微調，請參考下圖：

根據《史上最完整1000種全食物營養大圖鑑》（吳思薇著）所講，「洋葱含有β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀、鈣、鐵，以及膳食纖維和粗纖維等多種營養素，其中的多種硫化物，可以降低人體內血糖和血脂，並減少血液中的膽固醇，對於糖尿病患者以及高血壓患者，具有一定的保健效果。」

除此之外，亦可看下圖睇睇為何飲洋葱湯能夠降血糖：

洋葱中的槲皮素、激糖素對控制血糖起了重要作用，即使經過加熱，槲皮素的功效亦不會被破壞，故此煲洋葱湯亦可保留其營養。

可能你目前仍未遇上血糖高等問題，但其實食洋葱對我們身體本身亦相當有益，請按下圖了解洋葱的好處：