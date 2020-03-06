【新冠肺炎】防疫飲食謹記6口訣　攝取充足營養維持免疫力

2019新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）鬧得人心惶惶，民眾瘋搶口罩、酒精等防疫用品，但除了外在的防護，內在免疫力的提升也不能忽略，良好的免疫能力，是決定個人健康與否的關鍵，均衡完整的營養攝取，則是維持免疫力的重點。

落實日常飲食足量多元化 把握「我的餐盤」概念

依據台灣衛福部每日飲食指南建議，日常飲食足量多元化，且均衡攝取蔬菜、水果、全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品及堅果種子等六大類食物，補足各類營養素。不過，大部分人無法輕易了解與記憶六大類食物分類與份數代換，台南市立醫院營養師張秀如建議，可依據「我的餐盤」的概念，將應攝取的份量轉換成體積，並以餐盤的圖像呈現各類別比例，輕鬆將六大類食物落實在每日餐飲中。

「我的餐盤」６口訣 輕鬆吃出免疫力

此外，張秀如營養師分享「我的餐盤」的口訣如下，民眾只要跟著「我的餐盤」聰明吃，吃得飽也吃得健康：（點擊下圖看清！）

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一、早晚一杯乳品：早晚一杯240毫升的乳品，如：鮮奶或無糖乳酪，攝取足夠的乳品可以增進鈣質攝取，保持骨質健康。

二、每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約一般飯碗半碗~1碗，1天應至少攝取2份水果。

三、菜比水果多一點：蔬菜攝取量應足夠，體積需比水果多，選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上。蔬菜含有膳食纖維能夠幫助維持腸道健康，可預防便秘問題，幫助身體維持抵抗力。

四、飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類之份量約與蔬菜量相同，可提供豐富的維他命B雜、維他命E、礦物質，建議至少應有1/3未精製全穀雜糧，例如糙米、全麥製品、燕麥、藜麥、粟米、番薯等。

五、豆魚蛋肉一掌心：可提供優質蛋白質與維他命B雜、鐵質等營養素。選擇這類食物之優先順序應為豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品。

六、堅果種子一茶匙：每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量（約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒）。

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