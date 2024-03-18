春分｜濕度達100%健脾去濕飲食3大忌 中醫推護肝12食物花生木瓜湯

立春（20日）快到，其實春天早已來臨，近日天氣非常潮濕，濕度高達100%！濕氣重、人也容易倦，註冊中醫師就建議這種天氣要食用養肝食品，飲用去濕湯水或茶飲，除了吃綠色食物外，究竟還有什麼選擇？



春分一般在每年的3月20至22日，為春季90天的中分點，今年的春分是3月20日，之後濕度將會提高。有云：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」即這一天全球絕大部分地區晝夜長度相等。春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地則夜長於晝。

春分後的飲食宜忌跟之前有何分別呢？古人形容春分有「三候」，即「一候玄鳥至；二候雷乃發聲；三候始電。」意思是春分日後，燕子便從南方飛來，而雨水開始增多，下雨時天空會行雷閃電。而註冊中醫師邱穎琳早前就在訪問中提及「立春」飲食的宜忌，提到春天所對應的臟腑為「肝」，但除了單純護肝之外，由於濕氣比立春時重，也要同時兼顧去濕與健脾。

春分跟立春一樣，都要升發陽氣、疏泄肝臟，但由於春分後天氣變得更潮濕，亦開始轉熱，因此也應著重健脾去濕，同時飲食宜以清淡為主。 註冊中醫師邱穎琳

邱穎琳醫師曾經提到，春天可多吃綠色食品養肝，如：西蘭花、韮菜和蘆筍等，若想認識更多綠色蔬果，可參考下列文章。

【立春】健肝養肝靠綠色 12大綠色蔬果疏通肝氣吃出好心情

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韭菜：生則辛而散血，熟則甘而補中，乃肝之菜也。

菠菜：養血、止血、潤燥，促進胰腺分泌，幫助消化。

蔥：殺菌、提升陽氣、增進食慾、助維持呼吸道健康。

西芹：清熱平肝、去風利濕、降血壓、安神。

西蘭花：清熱潤肺、增肝臟解毒功能。

青椒：性味辛溫、幫助消化、促進腸蠕動。

海帶：味鹹性寒、去濕止癢、通便排毒，預防高血壓、血脂、脂肪肝。

茼蒿：行肝氣、利小便。

黃芽白：生津止渴、消食下氣、通腸胃。

薺菜：味甘淡、性微寒、涼血止血、清肝明目、清熱利尿。

合掌瓜：性甘微溫、疏肝止鬱、理氣和中、健脾開胃。

青蘋果：味甘酸而平、微鹹、生津止渴、益脾止瀉、和胃潤肺、健脾益胃、養心益氣。

中醫推薦春分適宜食物

除綠色食物外，也有其他食材可以在春分前後食用，具健脾、去濕、護肝等作用。請按下圖睇中醫師推薦的12種春分適宜食物：

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1 粟米：健脾和胃、補虛、利尿

2 淮山：補益脾胃

3 大棗：補中益氣、養血安神

4 黃耆：補氣升陽、利水消腫

5 生薑：味辛性溫，助生發陽氣、溫中去濕

6 洋蔥：味辛性溫、溫中和胃、理氣消滯

7 杞子：補血養肝、滋陰補腎

8 玫瑰：疏肝解鬱

9 人參：大補元氣，助生發陽氣

10 士多啤梨：清熱生津、健胃消食

11 扁豆：健胃化濕

12 陳皮：理氣健脾、燥濕化痰

春天飲食忌太濃、寒涼或燥熱

春天飲食以清淡及平和為主，忌太濃味、寒涼或燥熱的食物。不過單睇以上食材，大家可能未必知道有哪些食法，筆者日前亦以上述食物，整理出三餸一湯食譜。除食物之外，邱醫師亦推介大家自製茶飲、湯水，可達溫中理氣、健脾去濕之效。

春分三餸一湯｜洋葱炒蛋+西芹炒雞柳+粟米煎肉餅+健脾解春困湯水

請按下圖睇邱醫師推薦的立春湯水茶飲：

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材料：花生2両、木瓜半個、眉豆2両、大棗4枚、陳皮2塊、粟米1條、豬腱（豬𦟌）半斤、酒少許、水2公升、鹽適量

做法：

1 花生及眉豆先浸水1小時，陳皮浸軟、刮瓤，大棗洗淨備用。

2 木瓜去皮、刮瓤去籽、切件；粟米切塊備用。

3 冷水連豬腱一同放入鍋，加酒，汆水10分鐘後盛起，備用。

4 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

以下還有其他春分湯水食譜：

【祛濕湯水食譜】花生眉豆木瓜雪耳湯 春天保健去濕健脾潤肺消滯

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【健康湯水食譜】合桃栗子瘦肉湯補腎健脾 多做1步辟合桃澀味

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