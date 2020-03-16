【三餸一湯食譜】泰式椰子雞湯+涼拌花甲+菠蘿炒飯+芒果糯米飯

「今晚食乜餸？」讓我們為你解決今晚的煩惱！泰國菜向來都有一定的捧場客，以酸、辣、鹹、甜、苦五味的平衡為特點，所以每一道菜的味道豐富，令人難以抗拒。曾經筆者以為在家烹調泰菜是非常複雜的，材料繁多，令人卻步。而且每一次只需使用少量的新鮮調味料，用剩放著不知如何是好，所以今次的三餸一湯來一點泰式風味，同時讓你一次過用光新鮮的調味料。

講到泰式湯品，腦中第一個彈出的想法一定是冬蔭功。其實泰式湯品不一定只有香辣的冬蔭功，亦有可辣；可不辣，含清香椰奶的泰式椰子雞湯 (Tom Kha Gai)。兩款湯所用的香料非常相似，一般在大型超市都有材料包售賣，不用每樣香料逐一購買，非常方便。

至於小食選了一道酸甜開胃的涼拌花甲，對比油炸的蝦餅，涼拌花甲感覺清新而且味道亦不肥膩，可以打開味覺之餘又不會佔據胃部太多位置，令你放不下主食及甜品。來到主食部分，是經典的菠蘿炒飯，如果不嫌麻煩，可買原隻大菠蘿起肉，再把炒飯放進連葉柄的菠蘿殼內端上，每一口都鮮甜多汁，啖啖清新。

最後的甜品當然少不了男女老幼都愛的芒果糯米飯！糯米吸收了斑蘭香味，再伴軟熟的芒果及煮過的椰漿，不禁令人一口接一口。不過，有一點需要注意，糯米容易令人感到飽滯，浸泡前預好分量以免造成浪費或吃滯。

這樣便可以在家輕鬆嘗泰菜！

【泰式椰子雞湯食譜】南薑香茅檸檬葉必備 不辣冬蔭功啖啖椰香

泰式椰子雞湯食譜

【泰式涼拌花甲食譜】泰國餐廳必點開胃菜 醬汁甜辣程度自己揀！

泰式涼拌花甲食譜

+ 2

【炒飯食譜】原隻菠蘿炒飯粒粒金黃 酵素健脾胃鮮甜多汁

原隻菠蘿炒飯食譜

【甜品食譜．純素】芒果糯米飯用布包住蒸 斑蘭飄香難擋引誘