【三餸一湯食譜】椒鹽雞翼+粉絲煮花甲+洋葱炒蛋+菠菜淮山蛋花湯

新冠肺炎疫情繼續蔓延，為免感染不少人都常常留在家中，為了打發時間，筆者身邊有不少朋友開始學習烹飪。不過天下的菜式如此多，新手應該從何入手呢？今次的三餸一湯便是為入廚新手準備的菜單，賣相看似簡單但絕不失禮，同時更有相關的入廚貼士提供，新手定必能完成一餐合格的晚餐！

今次的三餸一湯的菜單如下：椒鹽雞翼、油鹽水粉絲煮花甲、洋葱炒蛋、菠菜淮山枸杞子蛋花湯

家常菜中怎可以沒有雞翼呢？煎雞翼看似困難，但其實也只是功多藝熟，掌握到火候及一些小技巧後也可煎出一碟金黃香口的雞翼。個人認為煎雞翼最重要是切忌用大火，應用中火慢慢令雞翼變熟，如果想知道更多煎雞翼貼士，不妨參考以下文章－【煎雞翼】皮脆肉嫩無雪味！大廚教7大貼士煎出完美雞翼

椒鹽雞翼食譜

海鮮中以花甲最為容易處理，只要將花甲吐沙後便完成，不需用上太大技巧。而油鹽水粉絲煮花甲更是一鍋料理，把配料炒香後加入花甲煮熟便可上碟，簡單又快捷同時可以品嚐到其鮮味。另一道菜式是男女老少都愛的炒蛋，炒蛋不管配什麼食材都非常適合，今次選擇的是洋蔥，當然你也可以選擇其他食材如番茄、苦瓜等。下廚前，亦可以參考我們的炒蛋大全，有齊中英美法日式炒蛋的方法，總有一款適合你！

【雞翼食譜】椒鹽雞翼新手必學 只靠3樣材料超惹味！

椒鹽雞翼食譜

【油鹽水粉絲煮花甲食譜】水上人家常菜 粉絲盡吸精華鹹鮮清香！

油鹽水粉絲煮花甲食譜

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洋葱炒蛋食譜

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