【三餸一湯食譜】麻醬番茄+中華冷麵+生炒排骨+解暑冬瓜淡菜湯

今年的夏天來得遲了點，即使4月還是微風送爽，但明日就是立夏了，剛步進五月天，天氣變，吃東西習慣也要變，最好可以吃對時令，如果你打算煮個三餸一湯的話，建議可吃些冷盤或酸味食品，另外再配消暑袪濕的湯水。

立夏——標誌著夏天的到來，一般都是每年5月5日至5月7日之間。根據天文台預測，今年的立夏最高氣溫會升到攝氏32度，有望成為43年來最熱的立夏，周末更很有可能發出今年首個酷熱天氣警告呢。

根據中醫意見，立夏適宜吃酸味食品，如：番茄、菠蘿、士多啤梨等蔬果，因為酸味一方面生津解渴，而且能斂汗，預防流汗過多引致的耗氣或傷陰情況。因此，筆者選取冷盤麻醬番茄作餐前開胃小菜，再來是清爽的中華冷麵，顧及到許多朋友餐餐都要食用，於是加了生炒排骨這道人見人愛的家常菜，有酸酸甜甜的菠蘿。

此外，中醫亦建議在立夏食用清淡利濕的食物，如：冬瓜、薏仁等等，這些材料當然煲湯最好不過。冬瓜淡菜湯剛好有齊兩種湯料，還有眉豆等等，註冊中醫師邱穎琳曾說過，冬瓜味甘淡性涼，可清熱、利水、袪濕，並講解此湯療效：「整個湯主要以淡菜養血、補腎和潤膚，但因為夏天易濕易熱，不可沿用其他季節的滋潤補濕方法，必需加其他材料以袪濕健脾、消暑利尿，除去體內過多的濕氣，亦要滋潤皮膚。」

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