【三杯魷魚食譜】台灣人氣佐飯熱炒　靠三大材料撞出靈魂醬汁

「三杯」料理中，有三杯雞、三杯杏鮑菇等，原來亦有三杯魷魚，其醬汁同樣香濃，佐飯一流，跟爽彈的魷魚相當匹配。有些人未必知「三杯」是甚麼，原來就是跟醬汁材料有關。

三杯魷魚在台灣又稱作三杯中卷，是一道製法簡單又有鑊氣的小炒，「三杯」的意思，其實是指醬油、麻油跟米酒，三種調味料各一杯，加起來就是三杯了。當然，你可以因魷魚的分量多少調整醬汁用量，只要盡量把比例保持在1:1:1就好。除此之外，醬汁中亦會加入冰糖，它比砂糖較少雜質，同時能使整道菜色澤更好。另一樣必備的材料是金不換（九層塔），但記緊要在臨關火才下，因為新鮮香草永遠是煮得愈久就愈走味。

三杯醬汁味道香濃，掛在魷魚圈上，惹味得讓人可一次過佐幾碗飯。不過這次的魷魚雖然已用了中等大小，但氽水後已明顯縮小，建議兩人或以上食用的話，最好買大魷魚或是多買一、兩隻。

三杯魷魚食譜

健康小貼士：

常聽人說魷魚膽固醇高，其實每100克約含100至300毫克膽固醇，按世衛以前的標準（每日不應攝取多於300毫克），確實偏高。不過也有研究證實，魷魚所含的膽固醇大多不會對人體血液中的膽固醇濃度構成影響，相反還會降低三酸甘油酯，及含有EPA、DHA等對腦部及心血管有益的營養素。

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攝影、攝錄：陳錦超、呂榮棟

剪接：梁惠怡