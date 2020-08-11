【素食食譜】免焗甜品Oreo純素芝士蛋糕　香滑簡單走蛋走奶無添加

芝士蛋糕可以是焗製的，也可以是免焗的，美式芝士蛋糕及巴斯克焦香芝士蛋糕等屬於前者；Tiramisu和Oreo芝士蛋糕等為後者，大家可知道純素「芝士蛋糕」也多數是免焗，做法雖然簡單，但味道及質感非常不錯，香濃而細滑，不遜色於真正的芝士蛋糕。

美味的免焗甜品，Oreo純素芝士蛋糕。

這個沒有芝士味的純素芝士蛋糕，彷如有趣的惡作劇，但它的存在別具意義，專為了給蛋奶敏感人士及不吃雞蛋奶和奶類製品的純素食者而設。當然一般大眾，不分地域、年齡及性別也可以品嚐，不過對堅果類（腰果）有敏感的人或要敬而遠之了，這款純素芝士蛋糕的主要材料是未經烘焗的原味腰果，其次有椰漿、椰子油及增加另類風味的Oreo夾心餅。

Oreo純素芝士蛋糕味道香濃。

因為Oreo本身已經相當甜，故此可以不用額外添加糖來製作。大家也可按照個人喜好用朱古力或抹茶粉代替，甚至吃原味也十分不錯。另外，做純素冷凍甜品多建議用椰子油，不需苦苦思量要用其他煮食用的粟米油或橄欖油來取締，因為椰子油帶有微甜的椰子香味，始終跟甜品更加匹配。

要蛋糕的質感細滑，建議先浸泡腰果後才放入攪拌機，更易攪勻。

另一樣想補充的是椰漿（coconut milk），一般普及於市場，非常易買。若果用椰漿的話，冷藏（refrigerate）的時間用足24小時會更好，蛋糕的質地更結實，冷凍（freeze）約花4至6小時凝固。

Coconut whipping cream冷藏後可拂打成忌廉，配甜品及凍飲，也可做純素芝士蛋糕的材料。（尹嘉蔚攝）

如果較心急食用，可以用coconut whipping cream代替，成分內有增稠劑（瓜爾豆膠guar gum）及椰子油，冷藏凝固的速度較快，製成品的口感相比用普通椰漿更挺實。Coconut whipping cream是方便不吃奶類的人士而衍生的產品，冷藏後可拂打成忌廉，配甜品及凍飲，但難買到，在專買素食材的店家才較常見。

Oreo純素芝士蛋糕食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超

剪接：楊帆

腰果蘊藏的脂肪屬不飽和脂肪對健康更好，但食用過量也會致胖。

健康小貼士︰

腰果蘊藏的脂肪屬不飽和脂肪，比忌廉芝士含高飽和脂肪，對健康更有利。據衛生防護中心資料，不飽和脂肪有助降低壞膽固醇水平，保持血管暢通及及改善免疫系統功能。但無論是不飽和脂肪或是飽和脂肪，所含的熱量相等，多吃會使人發胖，營養師建議每天攝取脂肪所提供的熱量不應超過總熱量的30%； 而飽和脂肪應在10%以下。

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