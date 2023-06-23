白灼蝦貼士｜鮮甜爽口4大貼士　點睇是否過熟？邊款鮮蝦最啱白灼?

白灼蝦，可說是一道幾乎零難度的菜式，基本上就是用滾水把蝦烚熟，食用時蘸豉油吃，便可嘗到蝦的鮮甜，味道又不太單調。不過，烹煮白灼蝦並不是沒技巧可言，想蝦肉爽口無腥就要掌握以下小技巧。



在記憶中，白灼蝦常常作為酒樓的開胃菜，一上菜大家便會專心一致地剝蝦殼。別以為任何一款蝦都可以用作白灼，基於食用時要剝蝦殼及食其鮮味，所以應選擇軟殻、肉質清甜爽滑的蝦，如基圍蝦、赤米蝦、九節蝦，若想經濟一點可選擇草蝦。

在舊式酒樓，白灼蝦常常作為酒樓的開胃菜。（Daniel Klein／Unsplash）

按圖看那４款蝦宜白灼：

選擇白灼蝦當然是想吃其鮮蝦味，所以選購新鮮的蝦是非常重要，以下是新鮮靚蝦具備的特點及買回家後如何保鮮（請按圖看）：

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若想白灼蝦吃起來爽口無腥，只要在煲水後加1樣食材便可！請參考以下步驟和2大貼士：

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要知道蝦有否過熟，其實超簡單，請參考下圖了解更多：

除了以上介紹的方法，亦可以用傳統的調味料、食材讓白灼蝦蝦肉鮮甜肉爽！請按圖看：

【入廚貼士】白灼蝦鮮甜肉爽3大秘訣 烚蝦有否過熟1圖看清

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食白灼蝦的第2個精髓便是伴吃的豉油！倘若想增加蝦的鮮味可加入蒜蓉，吃辣的可以加上辣椒粒。除此之外，想蘸醬味道更多層次，可以加入蔥絲、薑絲及灒上熟油，令白灼蝦蘸起來吃更鮮美！