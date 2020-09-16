【泰式肉碎煎蛋飯食譜】超簡易碟頭飯　唔想逐一購買香料點算好？

泰式肉碎煎蛋飯，應該是無人不知的泰國菜之一，香辣多汁的肉碎配以燶邊蛋，送飯一流！別以為烹煮泰國菜會因為購買香料而麻煩，其實只要有一包冬蔭功材料包，已經可以完成不少快手泰菜！

泰國菜中不乏傳統泰式香料，以往都需要走訪不少超市或街市逐一購買，而且亦需要購買一定的分量，不方便亦怕浪費。不過，自從在大型超市發現有冬蔭功材料包出售後，問題亦迎刃而解，慢慢更是筆者在家中必備的材料包，內含香茅、檸檬葉、乾蔥、蒜蓉、南薑、青檸、指天椒，某些更會含有冬蔭功醬料。基本上有材料包、泰式調味料如辣椒醬和魚露及肉碎，都已經足夠完成這道料理，若想再添一分香氣亦可加入九層塔。

泰式肉碎煎蛋飯食譜

泰式肉碎煎蛋飯製作簡單而且快手，只要把所以材料切碎再炒炒便完成，而肉碎可選擇豬肉或雞肉，悉隨尊便。有時間的話，可以再煎一隻燶邊蛋，把流心蛋黃戳穿後才拌勻吃，又是另一番滋味。

泰式肉碎煎蛋飯亦可以把飯和蛋拿走，成為肉碎生菜包。

如想知道準備材料時如何把香味散發出來？請按下圖：

泰式肉碎煎蛋飯食譜

健康小貼士：

無可否認豬肉是各種肉類中脂肪含量最高的，但各部位的脂肪含量皆有不同，當中以脢頭最瘦，每100克只含總脂肪8克，較其他部位少脂肪。此外，豬肉能夠提供身體所需的蛋白質、脂肪、維他命和礦物質，有助修復身體組織、加強免疫力及確保器官功能運作正常。

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攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超